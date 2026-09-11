Bahçeli'nin "Öcalan'a ev" açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı - Son Dakika
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Bahçeli'nin "Öcalan'a ev" açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı, "Abdullah Öcalan'a İmralı'da ev yapıldı" açıklamasının yankıları sürerken, Adalet Bakanı Akın Gürlek yalanladı. Gürlek, "Orada öyle bir şey yok. Orada bir idari yerleşke var. İdari yerleşke olduğu için muhtemelen yeni binalar yapılıyor olabilir ama özel olarak bir konut yapılma durumu yok." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı " Abdullah Öcalan'a İmralı'da ev yapıldı" açıklaması siyaset gündeminde tartışma yarattı. İddiaların ardından gözlerin çevrildiği Adalet Bakanlığı’ndan konuya ilişkin beklenen yanıt geldi.

BAKAN GÜRLEK: ÖCALAN'A ÖZEL KONUT YAPILMA DURUMU YOK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Öcalan’a özel bir konut inşa edildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Bakan Gürlek, "Orada öyle bir şey yok. Orada bir idari yerleşke var. İdari yerleşke olduğu için muhtemelen yeni binalar yapılıyor olabilir ama özel olarak bir konut yapılma durumu yok." ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ TAYYAR: MEVZUDAN UZUNCA SÜREDİR HABERDARDIK

Öte yandan AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Madem Devlet Bey, Gazeteci Nagehan Alçı’ya Abdullah Öcalan için İmralı’da bahçeli ev inşa edildiğini açıkladı, biz de biraz açalım. Mevzudan uzunca süredir haberdardık, bilgiyi aktarana sözümüzden hiç gündeme getirmedik. Artık söz hükmünü yitirdi.

"DUBLEKS VİLLA, 250 METREKARE KAPALI ALANI VAR"

Devlet Beyin açıkladığı “bahçeli ev” dubleks bir villa. 250 metrekare kapalı alanı var. İki katı kadar bahçesi. Hem barınma hem çalışma ofisi olarak planlanmış. Her türlü teknik altyapısı mevcut, görüntülü telefon ve internet imkanı var.

"ÖCALAN İHTİYAÇ HALİNDE VİLLADAN YARARLANIYOR"

Öcalan henüz yerleşmedi ama villanın ofis şartlarından ihtiyaç halinde yararlanıyor. Öcalan’ın statü konusundaki ısrarlı talebi Cumhurbaşkanımızdan döndü, silah bırakma işlemi kesinleşmeden adım atmak istemiyor. Doğrusu da bu.

Bahçeli'nin

"GÖRÜNÜRLÜK ARTARSA SÜREÇ ENFEKTE BİLE OLABİLİR"

Başından beri aynı fikirdeyim. Çözüm sürecinde Öcalan ne kadar görünür hale gelirse toplumsal reaksiyon o şiddette artar. Hele silahlar bırakılmadan bu görünürlülük artarsa süreç bile enfekte olabilir. Geniş kitleleri ikna etmek daha da zorlaşabilir. Siyasi maliyeti ağırlaşabilir. Bu uyarım, bir kenarda kalsın."

Bahçeli'nin

Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Nagehan Alçı, Akın Gürlek, Politika, Gürlek, Güncel, İmralı, PKK, Son Dakika

Son Dakika Akın Gürlek Bahçeli'nin 'Öcalan'a ev' açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Servet Yeşilkaya Servet Yeşilkaya:
    Hayatınız yalan dolan 4 0 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    Açıklama amacı oy kaybetmeyek 3 0 Yanıtla
  • Hakan as Hakan as :
    Ne yiiyp içiyorsunuz bize de söyleyin bizde sizin gibi düşünelim :) makarna demeyin sakın 2 0 Yanıtla
  • kenan özkaya kenan özkaya:
    Her şey silahlar bırakırsa. Bırakmazlarsa her zaman olduğu gibi bizi kandırdılar mı? Diyeceksiniz. 1 0 Yanıtla
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