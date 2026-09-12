CHP'li Gürsel Erol'dan Murat Kurum'a övgü: Emsali görülmemiş bir başarı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Trabzon’da düzenlenen Mavi Diyalog – COP31 Toplantısı’na katıldı.

Burada konuşan Erol, Kurum'a övgüler yağdırarak, "Sayın Bakanımız Murat Kurum ve bakanlık kadrosu, Türkiye'de belki de dünyada görülmeyen bir hızla hem deprem sürecinin yönetimiyle ilgili hem de mağdur olan vatandaşlarımızın yıkılan konutlarının çok hızlı bir sürede yapılmasıyla ilgili emsali görülmemiş bir başarı hikayesi oluşturdular" dedi.

"EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ BİR BAŞARI HİKAYESİ"

Erol, muhalefet milletvekili olarak Türkiye’ye doğrudan yapılan işlere katkı vermek için toplantıya katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Niye katkı vermeye geldim? Tabii ki doğal olarak çevre sorunu, iklim sorunu denildiği zaman, çevresel etkiler değerlendirildiği zaman bizim ülkemizde bununla ilgili de bir afet yaşandı. 2023 yılında 11 ilimizi etkileyen çok büyük bir deprem yaşandı. 10 binlerce can kayboldu, 100 binlerce konut yıkıldı ve o sürecin planlanması çok kolay bir süreç değildi.

Ama Sayın Bakanımız Murat Kurum ve bakanlık kadrosu ekibi, bürokrasisi bu konuda Türkiye'de belki de dünyada görülmeyen bir hızla hem deprem sürecinin yönetimiyle ilgili hem de mağdur olan vatandaşlarımızın yıkılan konutlarının çok hızlı bir sürede yapılmasıyla ilgili belki de dünyada emsali görülmemiş bir başarı hikayesi oluşturdular. Genelde bizim ülkemizde siyasi ilişkiler iktidar partisine, muhalefet partilerin karşıtlığı üzerinden siyaset üretilir. Ulusal meselelerde, milli meselelerde, milli güvenlik meselelerinde ve yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini ilgilendiren, dünyayı ilgilendiren konularda tam tersine muhalefet etmek yerine çözüm önerileri, alternatif söylemler, yapılan işin doğru değerlendirilmesi gerektiği düşüncesinde olan bir milletvekili ve siyasetçiyim."

"KİMİN YAPTIĞI ÖNEMLİ DEĞİL"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un COP31 başkanlığına seçilmesinin doğru bir tercih olduğunu, Türkiye’de de ciddi işler yaptığını söyleyen Erol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu işin 2 ayağı var. Birincisi uygulama ayağı. İkincisi kanun düzenlemeleri. İşte çevre duyarlılığı ile ilgili Meclisimizde birçok kanun geçirdik. Yine 2 gün önce Sayın Bakanımızla birlikte Fethiye'deydik. Fethiye Körfezi'nin temizliği, Kocaeli Körfezi'nin temizliği gibi çevre duyarlılığı, atık malzemelerin, fabrikaların atık malzemelerinin doğaya doğru kazanımı, büyükşehirlerimizin altyapı sorunlarının çözülmesi, arıtma tesislerinin yapılması... Bunlar bizim ülkemizde kolay işler değil.

Ama bu işleri başaran bir bakanımız var ve ben Sayın Bakanımıza gerek parlamentodaki konuşmalarımda gerekse bu tür uluslararası toplantıların düzenlendiği yerlere katıldığım zaman teşekkür ederim. Çünkü bu insanlık adına yapılan bir doğru işi kimin yaptığı önemli değil. İşin doğru yapılıp yapılmadığı önemlidir. Ve Sayın Bakanımız bu konuda ülkemiz adına bir başarı hikayesi oluşturmuştur. Umudumuz, beklentimiz bu deneyimi, tecrübesini COP31 Antalya toplantısında da belki diğer ülkelerden gelen temsilciler, katılımcılar da örnek alarak dünyanın bir sorunu olarak gelen bu sürece katkı verir diye düşünüyorum."