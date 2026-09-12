AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti

AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, kendisine ait olduğu ileri sürülen bir ses kaydının gündeme gelmesinin ardından görevinden istifa etti. Diyarbakırlı, yaptığı açıklamada istifa kararını teşkilatın zarar görmemesi amacıyla kendi iradesiyle aldığını belirtirken, ses kaydı üzerinden ortaya atılan iddialarla ilgili hukuki sürecin de başlatıldığını duyurdu.

AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, kendisine ait olduğu ileri sürülen ses kaydının yarattığı tartışmaların ardından görevinden istifa etti. Diyarbakırlı, şahsını hedef alan iddialar nedeniyle hukuki süreç başlattığını belirterek, teşkilatın zarar görmemesi amacıyla istifa kararını kendi iradesiyle aldığını açıkladı.

SES KAYDI GÜNDEM OLMUŞTU

Kilis'te bir süredir sosyal medyada paylaşılan yaklaşık 6 dakikalık ses kaydının Diyarbakırlı'ya ait olduğu ileri sürülmüştü. Kayıtta, görev yeri değiştirilen bir kadının eski görevine dönme talebine ilişkin konuşmaların yer aldığı iddia edilmişti.

DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Söz konusu kayıtta erkek sesinin kadına, “Beni nasıl ikna edeceksin?” ve “Evde tek misin?” şeklinde ifadeler kullandığı öne sürülmüştü. Ses kaydı kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Diyarbakırlı'nın açıklama yapması beklenmişti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

AK Parti İl Başkanı Diyarbakırlı, iddiaların ardından yaptığı açıklamada sosyal medyada dolaşıma sokulan ve kendisini hedef alan ses kaydının montajlanarak bağlamından koparıldığını savunarak kaynağı doğrulanmamış içeriklerle kişilerin itibarının hedef alınamayacağını belirtmişti. Söz konusu kayıt üzerinden algı oluşturanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını ve tehdit, iftira ve manipülasyona karşı sessiz kalmayacaklarını ifade eden Diyarbakırlı yaşanan tartışmaların teşkilata zarar vermemesi amacıyla görevinden ayrılma kararı aldığını ifade etti ve kendi iradesiyle istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti, Güncel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika AK Parti AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti
AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

23:57
Bahçeli’nin “Öcalan’a ev“ açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı
Bahçeli'nin "Öcalan'a ev" açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı
23:47
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı
23:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Salah’a sürpriz davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Salah'a sürpriz davet
22:02
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
21:22
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
20:36
Fenerbahçe’den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 00:49:39. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement