Viranşehir'de gizli bölmede yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Viranşehir'de gizli bölmede yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı

Viranşehir\'de gizli bölmede yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 6 ayrı suçtan aranırken evin giriş katındaki gizli bölmede özel harekat polislerince yakalanan Eyyüp Özer tutuklandı. Özer, tasarlayarak öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, "tasarlayarak öldürme" başta olmak üzere 6 ayrı suçtan hakkında arama kaydı bulunan şüpheli, evde oluşturulan gizli bölmede özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2023 yılında Sakalar Mahallesi'nde Hasan Atmaca'nın Eyyüpnebi Kavşağı'nda araç içerisinde öldürülmesi olayının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, yürütülen saha çalışmaları kapsamında hakkında arama kaydı bulunan Eyyüp Özer'in Hürriyet Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğunu belirledi. Polis Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle adrese düzenlenen operasyonda Özer, ikametin giriş katında oluşturulan gizli bölmede yakalandı.

Adreste yapılan aramada herhangi bir suç unsuru bulunmadı.

Şüphelinin yapılan sorgusunda, Aksaray 3. Ağır Ceza Mahkemesince "tasarlayarak öldürme" suçundan, Aksaray İlamat ve İnfaz Bürosunca iki ayrı dosya kapsamında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın almak, taşımak veya bulundurmak" suçlarından, Viranşehir Sulh Ceza Hakimliğince "tehdit" ve "karşılıksız yararlanma", Viranşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca ise "basit yaralama" suçlarından arandığı belirlendi.

Toplam 6 aranma kaydı ve 8 bin 740 lira kesinleşmiş adli para cezası bulunduğu tespit edilen Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Özer, çıkarıldığı mahkemece, "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmak üzere tutuklandı.

Şüpheli, duruşmaya kadar tutuklu yargılanmak üzere Siverek Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Viranşehir'de gizli bölmede yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Viranşehir'de gizli bölmede yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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