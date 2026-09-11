Antalya'da skandal paylaşım! Zabıta müdüründen başken vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt - Son Dakika
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Antalya'da skandal paylaşım! Zabıta müdüründen başken vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in pehlivanlarla olan görüntüleri üzerinden başlayan tartışma büyüyor. Özdemir’e yönelik eleştirilere bu kez belediyenin Zabıta Denetim Şube Müdürü Servet Torunlar tepki gösterdi; Torunlar, sosyal medya paylaşımında eleştirenlere yönelik küfürlü ifadeler kullanınca paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri sırasında pehlivanlarla olan görüntülerinin sosyal medyada tartışılmasının ardından yeni bir kriz patlak verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürü Servet Torunlar, Özdemir'le birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak eleştirilere küfürlü ifadelerle yanıt verdi. Tepkilerin büyümesi üzerine Torunlar paylaşımını kaldırdı.

GÜREŞÇİLERİ ALNINDAN ÖPMESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Tartışmanın fitilini, 4-6 Eylül'de düzenlenen 674. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri sırasında yaşanan görüntüler ateşledi. Güreşleri takip eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, er meydanına inerek pehlivanlarla bir araya geldi.

Özdemir'in bazı güreşçilerle kucaklaştığı, bazı pehlivanları alnından öperek başarı dilediği ve bir güreşçinin de Özdemir'in elini öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerinden Özdemir'e yönelik çeşitli eleştiriler geldi.

Antalya'da skandal paylaşım! Zabıta müdüründen başken vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt

ÖZDEMİR ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Görüntülerin tartışma konusu olmasının ardından Özdemir de bugün yaptığı açıklamayla eleştirilere tepki gösterdi. Pehlivanlara destek olmak amacıyla er meydanına indiğini belirten Özdemir, yapılan yorumların görüntülerin amacını farklı yerlere çektiğini söyledi.

Özdemir, “Böyle başarılarda o mertlerin çıkıp alnından öpülür. Onlar da ustasının, başkanının elinden öper” ifadelerini kullanarak eleştirilere geri adım atmayacağını belirtti.

MÜDÜRÜN PAYLAŞIMI YENİ TARTIŞMA BAŞLATTI

Özdemir'e yönelik tartışmalar sürerken Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürü Servet Torunlar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Torunlar, Büşra Özdemir'le birlikte çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken, fonda Müslüm Gürses'in “Biz Babadan Böyle Gördük” şarkısına yer verdi. Fotoğrafın üzerine ise Özdemir'i eleştirenlere yönelik küfürlü bir ifade yazdı:

“Laf söyleyenleri s.....m!!!”

Paylaşım kısa sürede tepki çekerken, belediye bürokratının bir kamu görevlisi olarak kullandığı ifadeler sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Torunlar, gelen tepkilerin ardından paylaşımı hesabından kaldırdı.

Antalya'da skandal paylaşım! Zabıta müdüründen başken vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt

TARTIŞMA PEHLİVANLARLA BULUŞMAYLA BAŞLADI

Özdemir'in Elmalı'daki görüntülerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yağlı güreşe verdiği destek de tartışmanın arka planında yer aldı. Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 500'ün üzerinde güreşçisi ve 17 başpehlivanı bulunduğunu belirterek, ata sporu güreşe destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Özdemir ayrıca genç pehlivanların büyük emek verdiğini belirterek, kendisinin protokolde oturup müsabakaları izlemek yerine sporcuların yanında olmayı tercih ettiğini ifade etti.

Böylece pehlivanlarla çekilen görüntülerle başlayan tartışma, Başkan Vekili Özdemir'in açıklamalarının ardından bu kez belediyenin bir şube müdürünün küfürlü paylaşımıyla yeni bir boyut kazandı.

11 TEMMUZ 2025'DEN BERİ KOLTUKTA

5 Temmuz 2025'te Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "rüşvet" iddialarıyla tutuklanması sonrası, 11 Temmuz 2025'te belediye meclisi tarafından yapılan gizli oylamada başkanvekili seçilen Özdemir "Torosların evladının emaneti" ve "Yörük kızıyım" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya'da skandal paylaşım! Zabıta müdüründen başken vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Selma Çınar Selma Çınar:
    Laçkalığa gerek yok herkes konumunu bilsin karşındaki çocuk değil 2 1 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    motive etmiş pehlivanları.. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Antalya'da skandal paylaşım! Zabıta müdüründen başken vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt - Son Dakika
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