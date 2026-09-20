Konyaaltı Sahili\'nde kürek sörfü faciası: 22 yaşındaki Efe İsen kurtarılamadı

Antalya'da arkadaşları ile birlikte SUP (Kürek sörfü) yaparken dengesini kaybederek suya düşen genç hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberi ile yıkılan anne cenazenin teslim alınması sırasında oğlunun yüzünü son kez görebilmek için cenaze aracının önünü kesip gözyaşı döktü.

Olay, dün 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efe İsen (22) arkadaşları ile birlikte SUP (Stand Up Paddle/Kürek Sörfü) yapmak için Konyaaltı Sahili'ne geldi. Hazırlıklarını yaptıktan sonra SUP'ları ile birlikte denize açılan grupta yer alan Efe İsen, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek suya düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İsen'in denize düştüğünü gören arkadaşları yanına gelerek 22 yaşındaki genci sudan çıkarttı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arkadaşları tarafından SUP ile kıyıya çıkartılan genç ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İsen'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BEN GÖRECEĞİM YAVRUMU, AÇIN KAPIYI

Efe İsen'in cansız bedeni buradaki işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Gencin cenazesinin teslim alınması sırasında oğlunun ölüm haberi ile yıkılan anne gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun yüzünü son kez görmek isteyen acılı anne cenaze aracının önüne kendisini atarak "Oğlum, ben göreceğim yavrumu, hadi açın kapıyı" diyerek gözyaşı döktü. Gözü yaşlı anne yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Ailesi ve yakınları tarafından teslim alınan 22 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verilmek üzere Kocaeli'ye götürüldü.