Trossard, Beşiktaş'ta siftah yaptı - Son Dakika
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Trossard, Beşiktaş'ta siftah yaptı

Trossard, Beşiktaş\'ta siftah yaptı
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Beşiktaş’ın Belçikalı oyuncusu Leandro Trossard, Erzurumspor FK karşısında fileleri havalandırarak siyah-beyazlılardaki ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 

TROSSARD ŞOV DEVAM ETTİ

Fenerbahçe derbisinin en etkili isimlerinden biri olan Belçikalı sol kanat oyuncusu Leandro Trossard, Erzurumspor FK karşısında da iyi grafiğini sürdürdü.

İLK GOLÜNÜ ATTI 

Mücadelenin 27. dakikasında Hyeon-Gyu Oh’un asistinde ağları sarsan Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti. Müsabakaya 11’de başlayan Belçikalı oyuncu, 84. dakikada yerini Ernest Poku’ya bıraktı.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 7 maça çıkan yıldız oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Erzurumspor Kulübü, Leandro Trossard, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trossard, Beşiktaş'ta siftah yaptı - Son Dakika

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