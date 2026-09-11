Denizli Pamukkale'de motosikletli genç kız kazada hayatını kaybetti, sürücü kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli Pamukkale'de motosikletli genç kız kazada hayatını kaybetti, sürücü kaçtı

Denizli Pamukkale\'de motosikletli genç kız kazada hayatını kaybetti, sürücü kaçtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletle seyir halindeki 20 yaşındaki genç kız, plakası belirlenemeyen bir araçla çarpıştı. Metrelerce sürüklenerek olay yerinde hayatını kaybeden genç kızın çarptığı aracın sürücüsü kaçarken, polis sürücünün tespiti için çalışma başlattı.

Denizli'de motosikletle seyir halinde olan 20 yaşındaki Fatmanur, bir başka araç ile çarpıştı. Kaza sonrası metrelerce sürüklenen genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, çarpıştığı araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fatmanur Tuyji (20), 09 AON 026 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle genç kız metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrollerde Fatmanur Tuyji'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tuyji'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Çarpıştığı araç olay yerinden kaçmış

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları güvenlik kamerası incelemelerinde Fatmanur Tuyji'nin kullandığı motosikletin bir başka araç ile çarpıştığını belirledi. Çarpışmanın ardından diğer araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten ilerleyince, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan diğer araç sürücünün tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Pamukkale, 3. Sayfa, Güvenlik, Denizli, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli Pamukkale'de motosikletli genç kız kazada hayatını kaybetti, sürücü kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti

21:27
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi
21:22
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
20:36
Fenerbahçe’den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
20:06
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
19:15
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
19:07
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de 3 gol var
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de 3 gol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 21:41:22. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli Pamukkale'de motosikletli genç kız kazada hayatını kaybetti, sürücü kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement