Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu - Son Dakika
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Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu

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Geçirdiği kalp krizi sonucu anjiyo olan sağlığına kavuştuktan haftalar sonra ilk kez bir davette görüntülenen ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın bastonla yürümesi dikkat çekti. Yılmaz, bugün ise baston koleksiyonunu paylaştı. Yılmaz paylaşımına, "Bastonla yürüyor! Allah Allah! Baston derken?" notunu düştü.

Geçirdiği ani kalp krizinin ardından başarılı bir anjiyo operasyonu atlatan Cem Yılmaz, tedavi ve dinlenme sürecini geride bırakarak yeniden kamuoyu karşısına çıktı.

BASTONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Taburcu edildikten haftalar sonra katıldığı özel bir davette objektiflere takılan ünlü usta, alanda yürürken baston desteği almasıyla tüm bakışları üzerine topladı.

"BASTONLA YÜRÜYOR, ALLAH ALLAH"

Bastonlu görüntülerinin basına yansıması üzerine hareket geçen Cem Yılmaz, oluşan merakı cevapsız bırakmadı. Evindeki geniş baston koleksiyonunu kayda alarak takipçileriyle paylaşan ünlü komedyen, videoya "Bastonla yürüyor! Allah Allah! Baston derken?" notunu ekleyip hakkındaki haberlere kendine has esprili yaklaşımıyla yanıt verdi.  

Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu

Cem Yılmaz, Kalp Krizi, Magazin, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Cem Yılmaz Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Hadi gorayı bekliyoruz baston maston oyalama bizi... 1 0 Yanıtla
  • kuzey yıldız kuzey yıldız:
    hani devrek bastonu yok .içlerinde 0 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Zekeriya Nejat:
    Bastonla fazla oynama çok tehlikeli 0 0 Yanıtla
  • şemsettin kalkan şemsettin kalkan:
    Hadi bişey yok devam. 0 0 Yanıtla
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