Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi - Son Dakika
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Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kapımız açık, gelmek istiyorsan” sözleriyle AK Parti’ye davet ettiği Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün siyasi rotası belli oldu. AK Parti’ye geçeceği iddiaları gündeme gelen Ünlü, tercihini YENİ Parti’den yana yaptığını açıklayarak “AK Parti’ye değil YENİ Parti’ye geçiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kapımız açık, gelmek istiyorsan” sözleriyle AK Parti’ye davet ettiği Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, siyasi geleceğine ilişkin kararını açıkladı. AK Parti’ye katılacağı öne sürülen Ünlü, “AK Parti’ye değil YENİ Parti’ye geçiyorum” diyerek tercihini YENİ Parti’den yana kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos’ta Muğla’nın Marmaris ilçesinde cuma namazının ardından kendisini karşılayan CHP’li Belediye Başkanı Acar Ünlü ile kısa süreli sohbet etmişti.

Ünlü’nün Erdoğan’a, “Marmaris’imize hoş geldiniz efendim, var mı yapabileceğimiz bir şey?” diye sorması üzerine Erdoğan, “Kapımız açık, eğer gelmek istiyorsan” yanıtını vermişti. Bu diyalogun ardından Ünlü’nün AK Parti’ye geçeceği yönünde kulisler gündeme gelmişti.

Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

“AK PARTİ’YE DEĞİL YENİ PARTİ’YE GEÇİYORUM”

AK Parti’ye katılacağı iddiaları konuşulurken Acar Ünlü, Halk TV canlı yayınında siyasi kararını açıkladı. Ünlü, “AK Parti’ye değil YENİ Parti’ye geçiyorum” dedi.

Ünlü’nün YENİ Parti’ye katılımı için 12 Eylül Cumartesi günü Marmaris’te tören düzenleneceği bildirildi. Bazı kaynaklarda tören saatinin 16.30 olacağı aktarıldı.

Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

MUĞLA’DA YENİ PARTİ’YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANI SAYISI 6’YA ÇIKACAK

Acar Ünlü’nün katılımıyla Muğla’da YENİ Parti’ye geçen ilçe belediye başkanı sayısının 6’ya çıkması bekleniyor. Daha önce Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan YENİ Parti saflarına katılmıştı.

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Son Dakika Marmaris Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi - Son Dakika
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