Maç fazlasıyla lider! Beşiktaş seriye bağladı - Son Dakika
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Maç fazlasıyla lider! Beşiktaş seriye bağladı

Maç fazlasıyla lider! Beşiktaş seriye bağladı
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Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'yi 3-0 yenerek son 3 maçta 9 puan topladı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Beşiktaş ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-0'lık skorla kazandı.

BEŞİKTAŞ MAÇA ÇOK ETKİLİ BAŞLADI 

2. dakikada Murillo'nun derinlemesine pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Oh'un karşı karşıya şutunda, kaleci Ertuğrul ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. 5. dakikada ise Trossard'ın pasını ceza sahası sol köşesinde son çizgiye yakın yerde alan Orkun Kökçü'nün yerden çıkardığı topa ön direğe hareketlenen Cerny vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

EŞİTLİĞİ EMİRHAN TOPÇU BOZDU

21. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kaptan Orkun'un sağdan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Emirhan Topçu, kafayla topu ağlara gönderdi.

Maç fazlasıyla lider! Beşiktaş seriye bağladı

TROSSARD'DAN İLK GOL

27. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Erzurumspor FK yarı alanının solunda topu alarak içeri kateden Trossard, pasını solundaki Oh'a verdikten sonra koşusuna devam etti. Trossard, Güney Koreli santrforun yerden altıpasa gönderdiği topu filelerle buluşturdu. Belçikalı futbolcu, Beşiktaş'taki ilk golünü kaydetti.

Maç fazlasıyla lider! Beşiktaş seriye bağladı

DOLMABAHÇE'DE FARK 3'E ÇIKTI

81. dakikada skor 3-0 oldu. Sol kanattan Kartal Yılmaz'ın yaptığı ortada top savunmadan sekti. İlhan Fakılı önünde kalan topa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Maç fazlasıyla lider! Beşiktaş seriye bağladı

SON 3 MAÇTA 9 PUAN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş, 12 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Erzurumspor FK ise 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, Amedspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK, sahasında 

Erzurumspor Kulübü, Trendyol Süper Lig, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç fazlasıyla lider! Beşiktaş seriye bağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • powel_nedwed powel_nedwed:
    pazara kadar lider :) 3 13 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    İşte o kadar :))) 0 1
  • Hakan as Hakan as :
    Beşiktaş sezan başı hep iyi başlıyor ama istikrar sağlayamıyor bakalım bu sezon nasıl olacak :) 2 3 Yanıtla
  • resadiyelim@icloud.com [email protected]:
    Yani tarafsız bir gözle bakmak lazım. Maçta resmen 2 nizami gol var. inanılır gibi değil, Beşiktaş’ı Erzurum’a sahasında ezdiriyorlar. Bu şartlarda Beşiktaş hayatta şampiyon olamaz. 1 1 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Çok erken konyşuyorsun 0 0
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    Reşadiye li maçı Beşiktaş 3-0 aldı farkında değilsin herhalde. Erzurum un 1 tane, Beşiktaş ın 4 tane net kaçan pozisyonu var . Erzurum ortalama yüzde 27 , Beşiktaş yüzde 73 ortalama topun sahibiydi. 0 0 Yanıtla
  • ikoyuncu.6301@gmail.com [email protected]:
    ligin başı daha ama bjk umut veriyor.Bu sene yarista sonuna kadar olacak diye düşünüyorum şampiyonluk için. 0 0 Yanıtla
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