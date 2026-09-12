Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı - Son Dakika
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Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı

Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı
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Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Edson Alvarez, Meksikalı film yapımcısı Juan Jose Lopez Ordonez'in "adam kaçırma" suçlamasıyla gündeme geldi. Alvarez, kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını söylediği iddiaları kesin bir dille reddederken, hukuk ekibine gerekli adımları atması için talimat verdiğini açıkladı.

Geçen sezon West Ham United'dan kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen ve sezon sonunda İngiliz ekibine dönen Edson Alvarez hakkında dikkat çeken bir suçlama ortaya atıldı. Film yapımcısı Juan Jose Lopez Ordonez, Meksikalı futbolcuyu Kasım 2024'te kendisini kaçırmak için komplo kurmakla suçladı.

Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı

"GÖZLERİMİ BAĞLADILAR, ŞIRINGA ENJEKTE ETTİLER"

Ordonez, iki kişi tarafından kaçırıldığını, tehdit edildiğini ve gözlerinin bağlandığını öne sürdü. Şüphelilerin silahlı olduğunu belirten yapımcı, boynundan kendisine şırıngayla bir madde enjekte edildiğini de iddia etti.

Meksika dergisi TV Notas'ın haberine göre Ordonez, Alvarez'in hayatını konu alan bir belgesel üzerinde iki yıl çalıştığını ve bu proje nedeniyle 3,5 milyon Meksika pesosu, yaklaşık 207 bin dolar alacağının bulunduğunu öne sürdü.

Yapımcı ayrıca silah zoruyla bir araca bindirildiğini ve kendisini kaçıran iki kişinin Alvarez'in o dönemki eşinin babası Toache Bedolla için çalıştığını iddia etti.

Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı

EDSON ALVAREZ'DEN SERT YALANLAMA

28 yaşındaki Edson Alvarez ise hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddetti. Alvarez, "Adımı, benimle kesinlikle hiçbir ilgisi olmayan olaylar, çatışmalar veya davranışlarla ilişkilendirmeye yönelik her türlü iddiayı ve girişimi reddediyorum" dedi.

Uzun süredir konuyla ilgili konuşmamayı tercih ettiğini belirten Meksikalı futbolcu, "Şimdiye kadar yanıt vermemeyi tercih ettim ancak her şeyin bir sınırı vardır. Tek kanıt bile sunmadan bu tür konularda benim bilgim, sorumluluğum veya ilgim olduğunu iddia etmek, bu sınırı açıkça aşmaktadır" ifadelerini kullandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞINI DUYURDU

Alvarez, elinde kanıt bulunduğunu düşünen kişilerin bunları yetkili makamlara sunması gerektiğini belirterek suçlamalara karşı hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Meksikalı futbolcu, "Adımın, üçüncü taraflar arasındaki çatışmaları körüklemek veya medyada yer almak için kullanılmasına izin vermeyeceğim" diyerek hukuk ekibine gerekli hukuki adımları değerlendirmesi için talimat verdiğini söyledi. Ordonez ise Edson Alvarez ile doğrudan temas kurmadığını belirtirken, futbolcunun yaşananlardan haberdar olduğunu öne sürdü.

Fenerbahçe, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    bıktık artık fener haberi okumaktan 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı - Son Dakika
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