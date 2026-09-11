Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi

Ekrem İmamoğlu\'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada "hakaret" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Siyasi yasak kararı verildi. Bu kararın istinaf aşamasında bozulmaması halinde İmamoğlu hakkındaki 'siyasi yasak' kararı kesinleşecek ve İBB başkanlığı için meclis üyeleri arasında yeniden seçime gidilecek.

Tutuklandıktan sonra görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İmamoğlu'na ayrıca TCK'nın 53. maddesi kapsamında 'siyasi yasak' uygulandı.

İMAMOĞLU'NDAN KARARA TEPKİ

Mahkeme salonunda karara tepki gösteren İmamoğlu, "Benim adıma mahkemede karar verecek kimse yoktu. Hiçbir atanan hakim karar veremez. Hakimler benim için yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

İSTİNAF KARARI BOZMAZSA SİYASİ YASAK KESİNLEŞECEK

İmamoğlu'na yerel mahkeme tarafından verilen hapis cezasının 2 yılın üzerinde olması, istinaf mahkemesinin vereceği kararı doğrudan belirleyici kılıyor. İstinaf mahkemesinin kararı bozmaması ya da ceza oranında bir indirime gitmemesi halinde, İmamoğlu hakkındaki 'siyasi yasak' hükmü kesinleşmiş olacak. Hukuki prosedür gereği, verilen cezanın 5 yıl sınırının altında kalması nedeniyle kararın bir üst merci olan Yargıtay'a taşınması da mümkün olmayacak.

MECLİS İÇİ SEÇİM VE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ İHTİMALİ

İstinaf mahkemesinden çıkacak olası bir onama kararı ve siyasi yasağın kesinleşmesi durumunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir hukuki süreç başlayacak. Başkanlık makamının boşalmasıyla birlikte, yasalar gereği İBB Meclisi üyeleri kendi aralarında toplanarak yeni bir başkan belirlemek amacıyla seçim yapacak. Bu senaryonun hayata geçmesi halinde, meclisteki üye aritmetiği doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin AK Parti'ye geçme ihtimali bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Şadi Yazıcı, Güncel, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ahmet Kürşat Işık Ahmet Kürşat Işık:
    hakimi kabul etmiyormuş kimsin sen tısssss 10 9 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    zalim planları tıkır tıkır elbirliği ile işliyor 8 8 Yanıtla
  • adnanozer8169@gmail.com [email protected]:
    sözünün eriysen dönme sen iyi bir teknik patronsun ,sana daha çok teklif gelir 2 7 Yanıtla
  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    sınırdışı edilsin, memlekete faydası yok bari zararı daha fazla dokunmasın 1 2 Yanıtla
  • özkan çetin özkan çetin:
    seçim öncesi siyasi yasak , tesadüftür tesadüf...... 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü
Sanayi sitesi Teksas’a döndü Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi Sanayi sitesi Teksas’a döndü! Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Kongo’da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi Kongo'da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi
Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı

14:10
Recep Yazıcıoğlu’nun hayali harabeye döndü
Recep Yazıcıoğlu'nun hayali harabeye döndü
13:59
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
13:49
İsmail Kartal’a ulaşılamıyor Telefonlarını kapattı, yöneticiler evine gitti
İsmail Kartal'a ulaşılamıyor! Telefonlarını kapattı, yöneticiler evine gitti
13:21
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
12:09
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 14:14:01. #7.12#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement