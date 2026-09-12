İsmail Kartal'ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı - Son Dakika
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İsmail Kartal'ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı

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Fenerbahçe'de Roma maçının ardından istifasını açıklayan ancak daha sonra görevine dönen İsmail Kartal'ın yaşadığı sürecin perde arkası ortaya çıktı. Haberlere göre yönetimin teknik direktör söylentileri karşısındaki sessizliği, eski futbolcuların eleştirileri ve kadro planlamasında yaşananlar Kartal'ı istifaya götürdü. Kararından dönmeyeceğini söyleyen deneyimli teknik adamı son olarak Başkan Aziz Yıldırım ikna etti.

Fenerbahçe'yi 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan İsmail Kartal'ın Roma karşılaşmasının hemen ardından yaptığı istifa açıklaması sarı-lacivertli camiada büyük şaşkınlık yarattı. Kartal'ın kararından yöneticilerin de önceden haberdar olmadığı belirtilirken, Milliyet ve Sabah'ta yer alan haberlerde istifanın perde arkasına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar aktarıldı.

İsmail Kartal'ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı

YÖNETİMİN SESSİZLİĞİNDEN RAHATSIZ OLDU

Milliyet'in haberine göre İsmail Kartal'ın istifası ani bir karar değildi. Deneyimli çalıştırıcının bir süredir yaşanan bazı gelişmelerden rahatsız olduğu belirtildi. Her kritik karşılaşma öncesinde Kartal'ın gönderilebileceği ve Aziz Yıldırım yönetiminin yeni teknik direktör aradığı yönünde haberler çıkmasına rağmen yönetimin bu konuda açıklama yapmaması, deneyimli teknik adamı üzen konulardan biri oldu.

ESKİ FENERBAHÇELİLERİN YORUMLARI ETKİLEDİ

Kartal'ın özellikle eski Fenerbahçeli futbolcuların kendisi ve teknik ekibi hakkında yaptığı olumsuz değerlendirmelerden rahatsız olduğu aktarıldı. Kartal, Lyon maçının ardından bu konuya değinerek, "Objektif eleştiriye açığız ama linçlemek, itibarsızlaştırmak, yalan yanlış haberler... Buna karşıyım. 99 puanı da bu ekiple aldım, bugün de bu ekiple kazandık. Bizi itibarsızlaştırmak için 'Ekibi zayıf' diyorlar" demişti.

İsmail Kartal'ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı

FRED VE TALISCA AYRILIKLARI DA RAHATSIZLIK YARATTI

Haberde, Kartal'ın göreve geldiği dönemde takımda kalacağını söylediği Fred ile çalışkanlığından övgüyle bahsettiği Talisca'nın yabancı kontenjanı nedeniyle gönderilmesinin de süreçte etkili olduğu belirtildi. Kartal'ın iki ayrılığın ardından yakın çevresine kendi kadro planlamasını yapamadığını savunduğu aktarıldı.

AZİZ YILDIRIM İLK BAŞTA İNANMADI

İstifa gecesinde yaşananların detayları da ortaya çıktı. Aziz Yıldırım'ın Mustafa Çağlar, Cihan Kamer, Mahmut Uslu ve Barış Göktürk ile Slavia Prag-Lens karşılaşmasını izlediği sırada Kartal'ın istifa ettiğini öğrendiği ancak ilk anda buna inanmadığı belirtildi. Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in istifayı doğrulamasının ardından Yıldırım'ın soyunma odasına indiği aktarıldı.

İsmail Kartal'ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı

"HERKES ARKAMDAN İŞ ÇEVİRİYOR"

Habere göre Aziz Yıldırım, Kartal'a "Ne yapmaya çalışıyorsun sen. Böyle şey mi olur?" diye sordu. Kartal'ın ise "Ben dayanamıyorum. Herkes arkamdan iş çeviriyor. Günde 7 tane ilaç kullanıyorum" dediği öne sürüldü. Yıldırım'ın buna karşılık "Ben de 77 tane ilaç kullanıyorum. Dinlen, ben böyle bir şey duymadım, takımın başındasın" dediği ve ardından basının karşısına çıktığı aktarıldı.

ANTRENMANA ÇIKMADI, OĞUZ ÇETİN İKNA EDEMEDİ

Ancak Kartal ertesi gün kararından geri adım atmadı. 65 yaşındaki teknik adam takımın antrenmanına katılmazken, çalışmayı Dirk Kuyt yönetti. Oğuz Çetin daha sonra Kartal ile görüşmesine rağmen deneyimli çalıştırıcıyı ikna edemedi. Kartal'ın bu görüşmede "Benim kararım kesindir, asla geri dönmeyeceğim" dediği belirtildi.

İsmail Kartal'ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı

AZİZ YILDIRIM BİR KEZ DAHA DEVREYE GİRDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Aziz Yıldırım yönetim kuruluyla bir araya geldi. Sabah'ın haberine göre yaklaşık 1,5 saatlik toplantının ardından Kartal ile devam etmenin en doğru seçenek olduğuna karar verildi. Yıldırım daha sonra İsmail Kartal'la bizzat görüştü.

İsmail Kartal'ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı

"ÇOK YANLIŞ YAPIYORSUN"

Milliyet'in aktardığına göre Yıldırım, görüşmede Kartal'a "Çok yanlış yapıyorsun. Ben bugüne kadar hep senin arkanda durdum. Yönetim olarak kendimizi siper ettik. Kendin gittiğin gibi ekibin de gidiyor. Bu takım pazartesi günü nasıl sahaya çıkacak hiç düşünmedin mi?" dedi.

Kartal ise yaşadığı rahatsızlığı, "Beni çok üzüyorlar. Hakkımda söylenenler, yakıştırmalar beni alt üst etti. Özellikle Fenerbahçeli eski bir futbolcunun yorumlarından olumsuz etkilendim" sözleriyle anlattı.

İsmail Kartal'ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı

"SONUNA KADAR ARKANDAYIM"

Aziz Yıldırım'ın Kartal'a eleştirilere kulak asmaması gerektiğini söylediği ve "Şu ana kadar iyi gidiyorsun, Avrupa'da yenilgin yok. Ligde iki mağlubiyet aldık ama daha sezonun başı. Sonuna kadar arkandayım, bunu böyle bil" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Başka bir haberde ise Yıldırım'ın Kartal'a, "Böyle bırakıp gidemezsin. Ben kulüpte olduğum sürece teknik direktörüm sensin. Sana güveniyoruz, arkandayız" dediği belirtildi. Kartal, yapılan görüşmenin ardından kararını değiştirdi ve görevine devam etmeyi kabul etti.

İsmail Kartal'ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı

FENERBAHÇE SON NOKTAYI KOYDU

Yaşananların ardından Fenerbahçe resmi açıklama yaparak İsmail Kartal'ın görevine devam ettiğini duyurdu:

"Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, cumartesi günü saat 11.30'da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir."

Böylece Roma maçının ardından istifasını açıklayan ve bir süre kararından geri adım atmayan İsmail Kartal, Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle Fenerbahçe'deki görevine devam etme kararı aldı.

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Son Dakika Spor İsmail Kartal'ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    İstifa edip de sözünden durmayan tekrar geri geliyorsa bu adama güvenilmez yarın öbür gün bir iki yenilgiden ortaya daha çok büyük sıkıntıdan çıkar söz erkeğin ağzından çıkar önemlidir 8 1 Yanıtla
  • fpw6hb8gqt fpw6hb8gqt:
    ismail Kartal liglerdeki en iyi yerli hoca. Sivrisineklerin vızıltısına bakmasın. Kıskanıyorlar. 3 4 Yanıtla
  • Murat denizli Murat denizli:
    4macta 2 maglubiyet daha ne olsun bjk macinda edecekti etmedi biraksin bu isleri 5 1 Yanıtla
  • Metin Bozkurt Metin Bozkurt:
    bu dikiş tutmaz artık 5 maç sonra fener lige havlu atar ismailde gider 4 0 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Bundan ne beklenir baska. 2 1 Yanıtla
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