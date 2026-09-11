Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı - Son Dakika
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Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı

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Sivas'ın Gürün ilçesinde çöplükte bulduğu 128 parça tarihi eseri müze müdürlüğüne teslim eden hurdacı Mehmet Özdemir, kendisine teklif edilen 30 bin liralık ödüle tepki gösterdi. Karara itiraz etmek istediğinde yeni komisyon kurulması için kendisinden 16 bin lira istendiğini belirten Özdemir, mağduriyetinin giderilmesini talep ediyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Özdemir, çöplükte bulduğu 128 parçalık tarihi eseri yetkililere teslim etti. Kendisine belirlenen 30 bin liralık ikramiyeyi yetersiz bulup itiraz eden Özdemir, yeni bir komisyon kurulması için kendisinden 16 bin lira talep edilmesine tepki gösterdi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde geri dönüşüm tesisi işleten Mehmet Özdemir, yaklaşık beş ay önce çöplükte hurda topladığı sırada tarihi eser olduğunu düşündüğü çok sayıda materyal buldu. Özdemir, duyarlı bir vatandaşlık örneği sergileyerek durumu derhal güvenlik güçlerine bildirdi.

Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı

128 PARÇALIK TARİHİ DEFİNE TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda buluntuların; 102 adet sikke, 11 yüzük, 7 obje, 3 heykel, 2 mühür, 1 ok ucu, 1 yüzük parçası ve 1 madeni para olmak üzere toplam 128 parça tarihi eser olduğu belirlendi. Özdemir, eserleri incelenmek üzere Sivas Müze Müdürlüğüne teslim etti.

Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı

"HEM DÜŞÜK FİYAT BİÇTİLER HEM DE..."

Eserlerin değerinin belirli bir oranında ödül almayı bekleyen Özdemir, oluşturulan komisyonun 128 parça eser için toplam 30 bin lira değer biçmesi üzerine karara itiraz etmek istedi. Ancak yetkililerin kendisinden yeni bir komisyon oluşturulması için 16 bin lira talep ettiğini iddia eden Özdemir, yaşanan duruma şu sözlerle tepki gösterdi: "Vatandaşlık görevimiz olarak bulduğumuz eserleri jandarma aracılığıyla Sivas Müze Müdürlüğüne teslim ettik. Bize belirli bir değer ödeneceği söylendi fakat 128 parça tarihi esere 30 bin TL fiyat biçtiler. İtiraz etmek istediğimizde ise 'Bize 16 bin TL ver, üst komisyon kuralım' dediler. Bize bir asgari ücret verip, üzerine itiraz için 16 bin TL istiyorlar. Biz ceza da yatsak, bazı memurlar bize üstten konuşsa da devletimize küsmeyiz. Gerekenin yapılmasını bekliyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yusuf Şirin Yusuf Şirin:
    Adam haklı, 30 bin lira ne. Teslim etse dert, etmese ayrı dert 29 0 Yanıtla
  • Şevket YILMAZ Şevket YILMAZ:
    güzelim ülkede iyi niyetli insanın her zaman zararlı çıktığı duruma yeni bir örnek ???? 26 0 Yanıtla
  • Monika Ketlen Monika Ketlen:
    Bir devlettir gidiyor. Devlet nedir iyi bilmek gerek. Senin barınma ısınma yemek sağlık gibi insanların kendi başlarına çözemeyeceği meşeler çözmek amacıyla yine o ülkede yaşayan insanlardan alınan vergilerden güç alan ve uluslararası mecralarda toplumları temsil etmesi için kurulan organizasyona devlet denir. Bunları yapmıyorsa ya da tatmin etmiyorsa sorgulamak gerekir. Çünkü senin paranla sana kimse hava atamaz. 6 0 Yanıtla
    Siyah Ağaç Siyah Ağaç:
    Dediğin doğru lâkin bunu gel de bu millete anlat. Zira bu milletin nazarında devlet ibadet edilecek bir ilah gibidir. Kutsaldır asla yanlış yapmaz ve onun sevmediği şeyler yapılmaz. Askeri polisi vs de o ilahın gönderdiği peygamberlerdir.o nedenle şu an ki ekonomik durum dünyanın başka yerlerinde olsa çoktan ülke ayağa kalkmıştı. 2 1
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    monika ketlen hiçbir beşeri kanunlarla yönetilen devletlerde senin dediğin mümkün değildir devlet her zaman haklıdır o senin dediğin ancak şer-i kanunlarla yönetilen devletlerde olur Oda bizde yok maalesef 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı - Son Dakika
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