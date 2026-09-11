Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı - Son Dakika
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Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı

Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yazlığında kalp krizi geçirdikten sonra anjiyo olan, bir süre yoğun bakımda kalan ünlü komedyenin son hali korkuttu. Yılmaz'ın katıldığı bir davette baston kullandığı görüldü.

Çanakkale’deki yazlığında geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo operasyonu geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

GÜNLER SONRA İLK FOTOĞRAF

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yılmaz'dan gelen son fotoğraf korkuttu. Bir davete katılan Cem Yılmaz'ın bastonlu olduğu görüldü. Yılmaz'ın keyifli hali dikkatlerden kaçmadı.

Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı

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Son Dakika Cem Yılmaz Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Numin null Numin null:
    bu dünya kimseye kalmaz amel varsa tamam yoksa hapı yuttun 19 2 Yanıtla
  • Oooo Oooo:
    Bir cisim yaklaşıyor! 4 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Korkut'tu derken kimi korkuttu kişiye göre değişir korkmayanlar'ın çogunlukta olduğunu düşünüyorum. 3 1 Yanıtla
  • ak_yusuf_ ak_yusuf_:
    kalp ?? diyolar ???? 2 1 Yanıtla
  • İlyas Taş İlyas Taş:
    Cem Yılmaz güzel adamdır geçmiş olsun kral 1 1 Yanıtla
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