Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı

Çanakkale’deki yazlığında geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo operasyonu geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

GÜNLER SONRA İLK FOTOĞRAF

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yılmaz'dan gelen son fotoğraf korkuttu. Bir davete katılan Cem Yılmaz'ın bastonlu olduğu görüldü. Yılmaz'ın keyifli hali dikkatlerden kaçmadı.