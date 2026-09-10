Çin'in Qingdao kentindeki tersanede çıkan yangında 25 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Çin'in Qingdao kentindeki tersanede çıkan yangında 25 kişi yaşamını yitirdi

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Çin'in doğusundaki Qingdao kentindeki Qingdao Beihai tersanesinde onarım gören Liberya bayraklı "Ocean Melody" adlı kargo gemisinde çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti. Gemide bulunan 42 kişiden 12'si tahliye edilirken, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çin'in Qingdao kentindeki bir tersanede onarım gören yabancı kargo gemisinde çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in doğusundaki Qingdao kentinde bulunan Qingdao Beihai tersanesindeki "Ocean Melody" adlı gemide onarım ve denetim çalışmaları sırasında yerel saatle 11.15 civarında yangın çıktı. Gemide bulunan 42 kişiden 25'i hayatını kaybetti, 12 kişi tahliye edilirken, 5 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın öğleden sonra söndürüldü.

LSEG gemi takip verilerine göre 20 yaşındaki gemi Liberya bayraklı, Yuyangkunpeng Shanghai SHP Mgm tarafından yönetilen ve Huili Shipping Co LTD'nin kayıtlı sahibi olarak listelenen bir kuru yük gemisi. Verilere göre gemi 31 Ağustos'ta Qingdao tersanesine geldi.

Tersane, dünyanın en büyük gemi inşa şirketlerinden biri olan Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi (CSSC) tarafından kontrol ediliyor.

CSSC'ye ait Qingdao biriminin internet sitesinde yer alan 2022 tarihli bir işe alım ilanında, tersanenin yıllık 3 milyon tonluk gemi inşa kapasitesine sahip olduğu ve yılda 212 gemiyi onarabileceği belirtiliyordu.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Denizcilik, 3. Sayfa, Liberya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çin'in Qingdao kentindeki tersanede çıkan yangında 25 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Qingdao kentindeki tersanede çıkan yangında 25 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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