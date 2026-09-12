"Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı - Son Dakika
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"Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı

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Liderliğini yurt dışında firari Halim Şimşek'in yaptığı "Şimşekler Suç Örgütü"ne yönelik bu sabah 11 ilde özel harekatla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haraç, yağmaya teşebbüs, silahlı saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten öldürme ve el bombası bulundurma gibi çok sayıda eylemle bağlantılı olduğu değerlendirilen 97 şüpheliden 64'ü yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 10 şirkete el konuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/5830 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haraç, yağmaya teşebbüs, silahlı saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten öldürme ve el bombası bulundurma suçlarına karışan "Şimşekler Suç Örgütü"ne yönelik aylarca süren bir çalışma yürüttü. Takibin ardından 12 Eylül 2026 sabahı düğmeye basan emniyet güçleri, 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 64 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 57 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari örgüt lideri Halim Şimşek'in yakalanması ve diğer şüphelilerin tespiti için çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor.

ÇETENİN ÇOCUK OYUN ALANINDAKİ GİZLİ DEPOSUNDAN EL BOMBALARI ÇIKTI

Soruşturma dosyasına giren detaylara göre, Şimşekler Suç Örgütü'nün gerçekleştirmeyi planladığı saldırılar için çocuk oyun alanlarını bile silah deposu olarak kullandığı belirlendi. 25 Haziran 2025 tarihinde Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Aşıklar Bulvarı'nda faaliyet gösteren "Mavi Balık" isimli iş yerinin çocuk oyun alanındaki prefabrik depo bölümünde arama yapıldı. Narkotik ve asayiş ekiplerinin gerçekleştirdiği bu aramada, bir koltuğun içerisine poşetle gizlenmiş vaziyette 2 adet el bombası ele geçirildi. Örgütün bu bombaları, ilerleyen süreçte husumetli oldukları gruplara veya haraç vermeyen iş yerlerine yönelik planladıkları kanlı eylemlerde kullanmak üzere sakladığı tespit edildi.

HUSUMETLİLERİNİ ADANA'DAN BURSA'YA KADAR TAKİP EDİP BAĞ EVİNDE ÖLDÜRDÜLER

Örgütün karanlık dosyasındaki en ağır suçlardan birini ise 21 Şubat 2025 tarihinde işlenen bir cinayet oluşturdu. Şimşekler Grubu'na ait iş yerlerine ve üyelerin evlerine yönelik silahlı saldırılar düzenleyen Haydar Öz, olayların ardından gizlenmek amacıyla Adana'dan Bursa'ya kaçarak bir bağ evine yerleşti. Öz'ün saklandığı yeri teknik imkanlarla tespit eden örgüt yöneticileri, infazı gerçekleştirmek üzere farklı araçlarla Adana'dan Bursa'ya tetikçiler gönderdi. Bursa'da bulunan diğer örgüt üyelerinin de gelen tetikçilere barınma ve lojistik imkan sağladığı, yapılan araştırma ve planlamanın ardından bağ evine düzenlenen silahlı saldırıda Haydar Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

HARAÇ VERMEYEN ÇALIŞAN BACAĞINDAN VURULDU VE ARAÇLAR KURŞUNLANDI

Örgütün Adana'da korku salmak amacıyla esnafa ve çalışanlara yönelik uyguladığı sistematik şiddet de polisin raporlarında geniş yer buldu. "El Alem Bar" isimli iş yerinde çalışan Murat Susar'dan haraç isteyen ancak olumsuz yanıt alan örgüt üyeleri, 16 Temmuz 2024 tarihinde düzenledikleri silahlı saldırıda Susar'ı sol diz kapağı ve sağ baldırından vurarak yaraladı. Bir başka olayda ise örgüt üyeleriyle daha önce küfürleştiği iddia edilen Deniz Arslan, 18 Aralık 2024'te Gökhan Korgan'a ait iş yerindeyken zorla kaçırıldı. Arslan ve Korgan'dan haraç talep eden çete üyeleri, bu isteğin kabul edilmemesi üzerine 20 Aralık 2024'te Deniz Arslan'a ait aracı sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu.

"ŞİMŞEKLER" VE "ARATLAR" GRUPLARI ARASINDAKİ KANLI HESAPLAŞMA KAMERADA

Güvenlik güçlerinin incelemelerinde, "Şimşekler" ile "Aratlar" isimli iki farklı suç grubu arasındaki rant kavgası nedeniyle Adana sokaklarında çok sayıda silahlı çatışmanın yaşandığı ortaya çıktı. Aratlar Grubu mensuplarının, firari lider Halim Şimşek'e ait olan Çivi Restaurant'a düzenlediği saldırıya misilleme yapan Şimşekler çetesi, 28 Ocak 2026'da Burak Aşım ve Seyid Mehli'yi hedef alarak silahlı saldırıyla yaraladı. Bu çatışmalardan tam bir yıl önce, 28 Ocak 2025 tarihinde de aynı husumet nedeniyle Mehmet Salih Boğa ve Eren Tekdemir isimli kişiler sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak bacaklarından vuruldu; bu eylemler de dosyaya kasten yaralama olarak girdi.

MASAK RAPORUYLA ÖRGÜTÜN MALİ KAYNAKLARINA DARBE: 10 ŞİRKETE EL KONULDU

Operasyonun sadece saha elemanlarına değil, örgütün ekonomik gücüne yönelik de yürütüldüğü ve MASAK raporları doğrultusunda geniş çaplı bir finans incelemesi yapıldığı açıklandı. Şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan işlem başlatılırken, örgütsel faaliyetlerden elde edilen paraların döndüğü tüm banka hesaplarına mahkeme kararıyla bloke konuldu. Soruşturma kapsamında örgüt yöneticileri ile üyelerine ait olduğu belirlenen 6 şirket ile örgütle organik bağı bulunan 4 faal ticari şirkete, ayrıca çeteye ait 4 lüks taşınmaz ile suç gelirleriyle alındığı tespit edilen 13 araca el koyma işlemi uygulandı.

Operasyon, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Şimşekler' suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sinan Zeybekler Sinan Zeybekler:
    bi bitmediniz ya 11 0 Yanıtla
  • Kemal Kemal:
    Ya arkadaşlar bu nedir,her gün örgüt kurulur mu? Bu insanlar nasıl yetişmiş! 9 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı - Son Dakika
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