Başları felaketten kurtulmuyor! Tek maçta iki oyuncusunda birden kırık var - Son Dakika
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Başları felaketten kurtulmuyor! Tek maçta iki oyuncusunda birden kırık var

Başları felaketten kurtulmuyor! Tek maçta iki oyuncusunda birden kırık var
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1. Lig ekibi Sivasspor'uyn Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Süleyman Özdamar'da köprücük, Kamil Fidan'da ise kaburga kırığı tespit edildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, futbolcuları Süleyman Özdamar'ın köprücük kemiğinde, Kamil Fidan'ın kaburgasında kırık tespit edildiğini açıkladı.

İKİ OYUNCUDA DA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Kulübün açıklamasında, Süleyman Özdamar'ın ligin 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlandığına değinilerek "Oyuncunun muayene ve tetkiklerinde köprücük kemiği kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuz başarılı bir cerrahi operasyon geçirmiş olup rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Futbolcu Kamil Fidan'ın da aynı müsabakada sakatlandığı aktarılan açıklamada, "Oyuncumuz Kamil Fidan’ın ise aynı müsabaka sırasında aldığı darbe sonucunda yapılan muayene ve tetkiklerinde kaburga kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından başlatılmıştır. Her iki oyuncumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

Süleyman Özdamar, Antalyaspor, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Başları felaketten kurtulmuyor! Tek maçta iki oyuncusunda birden kırık var - Son Dakika
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