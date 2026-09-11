Ataşehir'de markette çıkan yangın üst katlara sıçradı; mahsur kalanlar çatıdan atladı - Son Dakika
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Ataşehir'de markette çıkan yangın üst katlara sıçradı; mahsur kalanlar çatıdan atladı

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Ataşehir'de 2 katlı iş yerinin giriş katındaki marketten yükselen alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişiler binanın çatısından aşağı atladı.

Ataşehir'de 2 katlı iş yerinin giriş katındaki markette çıkan yangında alevler kısa sürede iş yerini sararken, yangın sırasında mahsur kalan bazı vatandaşlar binanın çatısından kendi imkanlarıyla aşağıya indi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

MARKETTE YANGIN PANİĞİ

Yangın, saat 18.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Sütçü Yolu Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı iş yerinin giriş katındaki marketten henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Cadde polis tarafından kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Ataşehir'de markette çıkan yangın üst katlara sıçradı; mahsur kalanlar çatıdan atladı

MAHSUR KALANLAR ÇATIDAN ATLADI

Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bazı kişilerin binanın çatısından aşağıya atladığı görüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 

Ataşehir'de markette çıkan yangın üst katlara sıçradı; mahsur kalanlar çatıdan atladı
Ataşehir'de markette çıkan yangın üst katlara sıçradı; mahsur kalanlar çatıdan atladı
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Ataşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ataşehir Ataşehir'de markette çıkan yangın üst katlara sıçradı; mahsur kalanlar çatıdan atladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de markette çıkan yangın üst katlara sıçradı; mahsur kalanlar çatıdan atladı - Son Dakika
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