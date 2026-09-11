3 bin TL'lik siparişten esnafa sadece 82 TL kaldı - Son Dakika
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3 bin TL'lik siparişten esnafa sadece 82 TL kaldı

3 bin TL\'lik siparişten esnafa sadece 82 TL kaldı
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Online sipariş üzerinden 3 bin TL'lik tatlı satışı yapan bir esnafın eline geçen para görenleri şaşkına çevirdi. Komisyon ve çeşitli kesintiler sonrası hesabına yalnızca 82,45 TL yatırıldığını söyleyen esnaf, “Bana yatan para 82,45 TL! Bu şaka mı?” diyerek duruma tepki gösterdi.

Bir esnaf, online yemek sipariş platformu üzerinden aldığı 3 bin TL'lik tatlı siparişinin ardından hesabına geçen tutarı görünce isyan etti. Komisyon ve diğer kesintilerin ardından kendisine yalnızca 82,45 TL kaldığını belirten esnaf, yaşadığı duruma tepki gösterdi.

“BANA YATAN PARA 82,45 TL”

Siparişin toplam tutarının 3 bin TL olduğunu belirten esnaf, kesintiler sonrasında hesabına geçen miktarı göstererek, “Bana yatan para 82,45 TL! Bu şaka mı?” ifadelerini kullandı.

3 bin TL'lik siparişten esnafa sadece 82 TL kaldı

Esnafın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, özellikle yüksek komisyon ve kesintiler yeniden tartışma konusu oldu.

“3 BİN LİRALIK SİPARİŞTEN GERİYE BU KALDI”

Paylaşımda siparişin toplam bedeli ile kesintiler sonrası esnafa aktarılan tutar arasındaki büyük fark dikkat çekti. Esnaf, ürünlerin hazırlanması, paketlenmesi ve işletme giderlerinin yanı sıra platform kesintilerinin de kazancı ciddi şekilde düşürdüğünü savundu.

Söz konusu paylaşım, “Esnaf 3 bin TL'lik satıştan nasıl 82,45 TL alır?” tartışmasını beraberinde getirirken, sosyal medya kullanıcıları da uygulanan komisyon oranlarına tepki gösterdi.

Alışveriş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Alışveriş 3 bin TL'lik siparişten esnafa sadece 82 TL kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    paralı reklam vermişsin kampanyaya katılmışsın neyin havası bu bedava kim kime reklam yapıyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 3 bin TL'lik siparişten esnafa sadece 82 TL kaldı - Son Dakika
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