Şeftali fiyatı dip yaptı, belediye başkanı “Gerekirse dereye dökün” dedi - Son Dakika
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Şeftali fiyatı dip yaptı, belediye başkanı “Gerekirse dereye dökün” dedi

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Şeftali üreticisinin yüzünü güldürmesi beklenen hasat, bu yıl düşük fiyatlar nedeniyle hayal kırıklığına dönüştü. Mersin’de maliyeti 15 lirayı bulan şeftalinin meyve suyu fabrikaları tarafından 5 liraya alınması tepki çekerken, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız’ın önerisi büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yıldız, üreticiye, “Satmayın, gerekirse dereye dökün.” diyerek seslendi.

Mersin’de şeftali üreticileri, artan maliyetler ve düşen alım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor. Kilogram maliyeti 15 lirayı bulan şeftalinin tüccarlar tarafından 10, meyve suyu fabrikaları tarafından ise 5 liraya alındığını belirten üreticiler, tepkilerini hasat şenliğinde dile getirdi. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ise üreticilere “5 liradan fazlasına almıyorlarsa satmayın. Gerekirse götürüp dereye dökün” tavsiyesinde bulundu.

Şeftali fiyatı dip yaptı, belediye başkanı “Gerekirse dereye dökün” dedi
Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız

Mersin’in önemli şeftali üretim merkezlerinden Toroslar ilçesinde düzenlenen Güzelyayla Şeftali Hasat Şenliği, bu yıl da düşük fiyatların gölgesinde gerçekleşti. Yaz-kış bahçelerinde emek veren üreticiler, ürünlerini maliyetlerinin altında satmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Üreticiler, kilogramı yaklaşık 15 liraya mal olan şeftalinin tüccarlar tarafından 10 liraya, meyve suyu fabrikaları tarafından ise 5 liraya alındığını belirtti.

“ÇİFTÇİ CAN ÇEKİŞİYOR”

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, şenlikte yaptığı konuşmada üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. 2026 yılında birçok tarım ürününün para etmediğini belirten Yılmaz, şeftali üreticisinin de maliyetlerini karşılayamadığını ifade etti.

Yılmaz, “Bir kilo şeftalinin üretim maliyeti 15 TL. Çiftçi ölüyor, çiftçi can çekişiyor. Devlet üreticisine sahip çıkmak zorundadır” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Şeftali fiyatı dip yaptı, belediye başkanı “Gerekirse dereye dökün” dedi

“SATMAYIN DEREYE DÖKÜN"

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da üreticilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, düşük alım fiyatlarına tepki gösterdi ve tartışmalı bir tavsiyede bulundu.  

Şeftalinin 15 yıl önce de meyve suyu fabrikalarına yaklaşık 5 liradan satıldığını, ancak o dönemde ekmeğin 1 lira olduğunu hatırlatan Yıldız, üreticinin alım gücünün yıllar içinde ciddi şekilde düştüğünü söyledi.

Şeftali fiyatı dip yaptı, belediye başkanı “Gerekirse dereye dökün” dedi

Üreticilere ürünü ucuzdan satmayıp gerekirse dereye dökme tavsiyesinde bulunan Yıldız şöyle konuştu:

“Meyve suyu fabrikaları 5 liradan fazlasına almıyor mu? Satmayın. 100 kilo meyve satsan 500 lira eder. 2 tane tantuni yiyemezsin 500 liraya. Satmayın. Götürüp dereye dökün. Kendi haklarımıza kendimiz sahip çıkmak zorundayız.”

ÜRETİCİLER FABRİKA İSTİYOR

Şenliğe katılan üreticiler ise etkinlik nedeniyle belediyeye teşekkür ederken, asıl gündemlerinin düşük fiyatlar olduğunu vurguladı.

Üreticiler, bölgede meyve suyu fabrikası kurulmasını ve alım piyasasında tekelleşmenin önüne geçilmesini istedi. Şeftalinin maliyetinin altında satılmasının sürdürülemez olduğunu belirten üreticiler, ürünlerini değerinde satabilmek için yeni pazarların oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Şeftali fiyatı dip yaptı, belediye başkanı “Gerekirse dereye dökün” dedi

Toroslar Belediyesi, Abdurrahman Yıldız, Toroslar, Ekonomi, Güncel, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Mersin Şeftali fiyatı dip yaptı, belediye başkanı “Gerekirse dereye dökün” dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Murat Avci Murat Avci:
    belediye çözüm üretsin, cöpe dökün diyene kadar..aç meyve suyu fabrikası kendin üret zormu. 16 1 Yanıtla
  • Mustafa ONUR Mustafa ONUR:
    BİRAZ AKILLI OLUN.ALLAH'IN NİMETİ DEREYE DÖKÜLMEZ.VATANDAŞA BIRAKILMASINDA YARAR VAR.ZERRE KADAR AHİRET İNANCI OLAN BU SÖZLERİ SARFEDEMEZ. 15 0 Yanıtla
  • erkan.zengin_@hotmail.com [email protected]:
    Helal olsun başkan. simsarlar para kazanmasın 1 10 Yanıtla
    kuzey yıldız kuzey yıldız:
    ne helal olsunu ya...1 koyup 10 kazanma derdinde olana allah bile yardım etmez..devlet napsın..tribini gidip onu o fiyata ondan alana atsın zorla almıyorlar senden malını 0 0
  • himmet kepez himmet kepez:
    Şerefli ve onurlu insanların söyleyeceği sözler değil bunlar. 6 0 Yanıtla
  • Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Üretici bitik.. 1 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şeftali fiyatı dip yaptı, belediye başkanı “Gerekirse dereye dökün” dedi - Son Dakika
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