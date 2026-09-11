Beşiktaş-Erzurumspor FK maçına damga vuran görüntü

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasının açılış mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Erzurumspor FK’yi 3-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Sahadan farklı galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, üst üste üçüncü galibiyetini alarak zirve takibini kararlılıkla devam ettirdi.

NUBEL ORTA SAHADA YALNIZ KALDI

Karşılaşmada skordan çok konuşulan bir diğer an ise siyah-beyazlı ekibin Alman kalecisi Alexander Nübel’in duruşu oldu. Beşiktaş’ın rakip kalede yoğun baskı kurduğu ve oyunu tamamen Erzurumspor FK yarı sahasına yıktığı dakikalarda, tecrübeli eldiven yaklaşık 3 dakika boyunca orta sahaya yakın bir noktada tek başına bekledi.

ESPRİLİ YORUMLARA NEDEN OLDU

Alman kalecinin kalesinden metrelerce uzaklaşıp orta sahada tek başına beklediği o anlar taraftar kameralarına yansırken, kısa sürede viral hale geldi. Futbolseverler yaşanan bu ilginç görüntüye, ''Yalnızlığın tanımını sorsalar bu fotoğrafı gösteririm'' şeklinde esprili yorumlar yaptı.