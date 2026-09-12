Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı - Son Dakika
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Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

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Sosyal medyadan evlenmek istediğini duyuran "Midyeci Ahmet" lakaplı Ahmet Çiçek, aradığı eş adayını bularak evlilik teklif etti. "Yanında olduğum her an işte benim kadınım dedim" notuyla teklif anını paylaşan ünlü işletmeci, evlenmesi halinde Akaretler şubesinde 10 gün 10 gece boyunca her şeyin ücretsiz olacağı sözünü vermişti.

Kamuoyunda "Midyeci Ahmet" olarak bilinen tanınmış işletmeci Ahmet Çiçek, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı evlilik duyurusunun ardından mutlu sona ulaştı. Bir süre önce takipçilerine evlenmek istediğini açıklayan ve talipleriyle iletişime geçen Çiçek, aradığı eş adayını bulduğunu ilan etti.

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

"İŞTE BENİM KADINIM"

Babasıyla birlikte kız istemeye gideceğini açıkladığı sürecin ardından Çiçek, sevgilisine teklif yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Evlilik yolundaki ilk adımı duyuran ünlü işletmeci, paylaşımına şu notu düştü: "Yanında olduğum her an işte benim kadınım dedim, seni seviyorum aşkım."

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

10 GÜN BEDAVA MİDYE SÖZÜ

Ahmet Çiçek, sürecin başlarında kendisine gelen yoğun destek mesajlarının ardından dikkat çeken bir vaatte bulunmuştu. Takipçilerine verdiği sözü tazeleyen ünlü midyeci, "Bu video sayesinde hayırlı bir imza atılırsa 10 gün 10 gece boyunca Akaretler şubemizde her şey ücretsiz olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. 

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

TARİH MERAK KONUSU

Çiftin nikah masasına oturmasıyla birlikte söz konusu ücretsiz ikram sürecinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Ahmet Çiçek, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Adil Kargacı Adil Kargacı:
    Kadın severek evlenmiştir. Kesin 4 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    son dakika bu gün yorumlarımı yayınlamamaya yeminmi ettin 1 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın Serkan Yalçın:
    parayı herkes sever 0 0 Yanıtla
  • KEREM YT KEREM YT:
    haber mi oluyor bu şimdi 0 0 Yanıtla
  • Y T Y T:
    mallara ortak geldi.. artı nafaka. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı - Son Dakika
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