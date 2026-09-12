"İyilik var" platformu hayata geçti! Bilal Erdoğan'dan tanıtım törenine damga vuran sözler

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hayata geçirdiği “ İyilik Var” platformunun tanıtım töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bilal Erdoğan, özellikle ünlü isimlerin gönüllülük çalışmalarında örnek olmasının önemine dikkat çekti.

“İYİLİK VAR” PLATFORMU HAYATA GEÇİRİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllülük faaliyetlerini desteklemek amacıyla yeni bir dijital platformu kullanıma sundu. “İyilik Var” adı verilen platform, gönüllüler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmayı hedefliyor. Bakanlığın hayata geçirdiği sistemle yardım etmek isteyen kişiler ile desteğe ihtiyaç duyanların bir araya gelmesine yönelik dijital bir yapı oluşturuldu. Platformun tanıtımı kapsamında düzenlenen törende Bilal Erdoğan da yer aldı.

BİLAL ERDOĞAN'DAN ÜNLÜLERE ÇAĞRI

Törende konuşan Bilal Erdoğan, gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasında toplumun önünde bulunan isimlerin rolüne vurgu yaptı. “Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki kötülükler kol geziyor. İnşallah "İyilik Var" demeyi başarabiliriz. Topluma iyiliklerin kötülüklerden fazla olduğu mesajını yayabiliriz." diyen Erdoğan, ünlü isimlerin örnek olmasının bu tür çalışmaların çoğalmasına katkı sağlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Özellikle ünlülerimizin, toplumun önünde bulunan kişilerin, kendilerinin örnek oluşlarıyla bunun çoğaltılmasına ihtiyaç var. Buradaki şöhretli isimlere teşekkür ediyorum. Sayılarının artmasını istiyorum. İnşallah bu İyilik Var hareketi; portalıyla, aplikasyonuyla, dijital yapısıyla ve kolay kullanımıyla karşılık bulur.”

"KÖTÜLÜKLER KITALAR GEZİYOR"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın programda yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Bakanımız bahsedip davet ettiği zaman ben de bunu düşündüm. Çünkü on beş yıldır Türkiye'de yaptığımız sivil toplum çalışmalarında her zaman gündeme geliyor. Nasıl yaygınlaşmasını sağlayabiliriz? Nasıl bu tür programlar yapabiliriz diye hep gündemimizde olan bir şey. Çünkü öyle bir zamanda yaşıyoruz ki kötülükler kıtalar geziyor, kol geziyor. Daha çok ilgi görüyor.

"İYİLİKLERİN KÖTÜLÜKLERDEN DAHA FAZLA OLDUĞU MESAJI VERMELİYİZ"

Ve bugün haberleri açıp izlediğinizde karşınıza gelen kötülüklerin yüz katı, bin katı, milyon katı iyilik de olsa sanki bunlar hiç olmuyormuş gibi günlerimizi geçirmeye devam ediyoruz. İnşallah var demeyi başarabiliriz ve inşallah bugün buradan yüksek bir sesle topluma iyiliklerin kötülüklerden çok daha fazla olduğu mesajını yayabiliriz. Ve inşallah çocuklarımıza dünyada iyiliğin egemen geleceği bir dünyada yaşamanın mümkün olduğunu anlatabiliriz.

Ben de kendi serüvenimde yurt dışındaki eğitimimden sonra Türkiye'ye geldiğimde ilk önce Türkiye Hizmet Vakfı'nda Cumhurbaşkanımızın 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde kurulmasına öncülük ettiği kız öğrencilerin İstanbul'a eğitim için geldiklerinde konaklamalarına destek veren bir vakıfta başladım. Ve beş yıl kadar genç kızlarımızın İstanbul'da arzu ettikleri üniversitelerde eğitim görürken onların emin ellerde konaklayabilmenin olması için kurulmuş bir vakıfta başladım.

"TÜRK MÜZİĞİNİN DESTEKLENMESİNE İHTİYAÇ VAR"

Türk müziğimizin desteklenmesine ihtiyaç var. Çünkü eğer akışına bırakırsak yetenekli çocuklarımızın müzik eğitimi alacağı bütün kanalları ve yollarıyla biz Türk müziğine de bir şans tanınsın. Bazı deha çocuklarımız hiç olmazsa Türk müziğine de olsun diye böyle bir çalışmayı destekledik. Bunun dışında İlim Yayma Vakfı'mızda akademik hayatlarını ilerletmek isteyen üst düzey akademisyenleri ilim yayma ödülleriyle teşvik etmeye çalışıyoruz.

“İYİLİĞİN GÖRÜNÜR HALE GELMESİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Demek ki bugün iyiliğin görünür hale gelmesine de ihtiyacımız var. Peygamber Efendimiz'in biliyorsunuz bir elin verdiğini diğer elin bilmemesine dair çok ciddi toplumumuzda da bir bilinç var. Ama kötülüğün bu denli reklamı da düşünüyorum da biraz herhalde iyiliğin de reklamını yapmaya ihtiyacımız var.

MEDYAYA DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Toplumda iyiliğin olduğuna insanların ikna olmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tabii iletişim mecralarımıza, medyamıza, burada basın mensuplarımız da var ama daha çok onların yöneticilerine de çok büyük bir görev düştüğümüzde inanıyorum. Bugün iletişimciler diyorlar ki kötü haberler kim kimi kesti, kim neyi çaldı, kim nereye çarptı, bu tür haberler iyi haberlerden en az yedi kat daha hızlı yayılma hızına sahip diyorlar.

Çalışmalar bunu gösteriyor. Şimdi buna pes ettiğimiz zaman maalesef işte herhangi bir günün herhangi saatinde evinizde açık olan haber kuşağı evin içine devamlı kötülük pompalanıyor. Yani akşam masasında, akşam yemek masasında herhangi bir haber kuşağının veya bir haber kanalının açık olduğunu düşünün. Haber hani konvansiyonel medyaya çok da fazla suç bulmak istemiyorum. İnternetten de girip herhangi bir haber mecrasına sosyal medya üzerinden ulaştığınız zaman aynı tabloyla karşı karşıya kalacaksınız. Çocuklarınızla yemek yerken çocuklarınızın kulağına nelerin geldiğini düşünün.

Yani çok grafik şeyler söylemek istemiyorum ama günlük o kadar feci örneklerle karşı karşıya kalabiliriz ki o çocuğumuz için bunların hangisinin ne tür bir travmaya yol açacağını bilmemiz mümkün değil. Ama bir gün o çocuk annesine anneciğim bana şöyle şöyle yapmazsın değil mi? Dediğini düşündüğünüz zaman bunun nedenli kötü bir travma olabileceğini lütfen düşünün. Onun için mesela benim kendime göre bir önerim bazı tür haberlerin kötülük haberleri diyelim bunlara.

“KÖTÜLÜK HABERLERİNİN SANSÜRLÜ VE BELLİ SAATTEN SONRA YAYINLANMASI LAZIM”

Kötülük haberlerinin sansürlü ve belli saatten sonra yayınlanması lazım. Yani buna izin verilmemesi lazım. Herhangi bir günün saatinde kötülük haberi insanların karşısına çıkamaması lazım.

16 YAŞ ALTI İÇİN TEDBİR ÇAĞRISI

Sosyal medya ve internet siteleri aracılığı kötülük haberlerinin bir şekilde on altı yaş altına karşısına gelmemesiyle ilgili tedbirlerin alınmasına ihtiyacımız var. Çünkü bütün dünya bunları konuşuyor. Yani Fransız'ı, Avustralya'sı artık batı dünyası da bunlarla ilgili önlem almaya çalışırken Türkiye bunların peşinden giden olmamalı.

“TÜRKİYE BU TEDBİRLERİN ÖNCÜ ÜLKESİ OLMALI”

Türkiye bu tedbirlerin öncü ülkesi olmalı. Çünkü bu topraklar kadar bereketli, bu topraklar kadar iyiliği dünyaya yayan bir toplum dünyada gereken millet biziz. Onun için ben sayın bakanımıza da bu öncülüğünden dolayı teşekkür ediyorum.

GÖNÜLLÜLÜK YASA TEKLİFİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Son zamanlarda bizler de birkaç yıldır aslında sivil toplum olarak arzu ettiğimiz bir gönüllülük yasa teklifiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın işte Gençlik Spor Bakanlığımızın hepsinin katkılarını alıyor sayın İçişleri Bakanımız ve ekibi. Biz de sivil toplum olarak onlara katkılarımızı sunduk.

Tabii biz çok önemsiyoruz ama meclisin gündeminde kendine nasıl bir yer bulacak onu merakla bekliyoruz. Çünkü gerçekten gönüllülüğün biraz da gözetilmesine ihtiyacımız var. Yani kuru kuruya anlatmak, söylemek güzel, hoş ama bir taraftan kurumsal yapıların da işte gönüllülüğün sigortalı olmayı gerektirdiği haller için sigortalanmasına ihtiyacımız var. Gönüllülüğün bir şekilde ödüllendirilmesinin gerektiği yerlerine ihtiyacımız var. Ve bizim bütün çocuklarımızın en küçük yaşlardan itibaren hayatlarını sadece kendileri için değil arkadaşları, komşuları, akrabaları yakınlarındaki ihtiyaç sahibi insanlar için de yaşayabileceklerine ikna olmalarına ihtiyacımız var.

“KÖTÜLÜĞE ALAN DARALTMAMIZ LAZIM”

Dünyada kötülük büyüyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Bizim kötülüğe alan kapatmaya ihtiyacımız var. Allahuteala Kur'an'da bize iyiliklerin emredilmesi ve kötülüklerin yasaklanmasından bize bunu emrediyor. Bence iyilikleri yaymak ve kötülükleri yasaklamak burada sporcular da var. Takım sporcularını da görüyorum. Kötülüğe alan daraltmamız lazım. İyiliğe alan açmamız lazım. Onun için inşallah bu iyilik var hareketi. Bundan önceki girişimlerin aksine daha çok taban bulur, daha çok karşılık bulur ve toplumda iyiliklerin yayılabileceğine dair umudumuzu büyütür."