CHP\'den "Mekke Anlaşması" çağrısı: Bir an önce onay safhasına getirilsin

CHP Dış Politika Kurulu, Mekke Anlaşması, İran-ABD çatışması, İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ilişkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Avrupa'da aşırı sağın yükselişine ilişkin değerlendirmelerini açıkladı. Açıklamada, Mekke Anlaşması'nın bir an önce onay safhasına getirilmesi gerektiğini belirtilerek, İran-ABD çatışmasının sona erdirilmesi için "arka kapı diplomasisinin" hızlandırılması çağrısı yapıldı.

"AÇIKLAMALAR, YANLIŞ ANLAŞILMALARA YOL AÇABİLİR"

CHP Dış Politika Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda güncel gelişmelerle ilgili yaptığı değerlendirmeleri açıkladı. Pakistan, Yemen ve bir ABD Kongre üyesinin Mekke Anlaşması ve Husilerle ilgili açıklamalarının yanlış anlamalara yol açabilecek gelişmeleri beraberinde getirdiği kaydedilen açıklamada, söz konusu durumun Türkiye'yi de içine çekebilecek çok boyutlu güvenlik tırmanmalarına neden olabileceği ifade edildi.

İRAN-ABD ÇATIŞMASI İÇİN "ARKA KAPI DİPLOMASİSİ" ÇAĞRISI

İran-ABD çatışmasının tırmandırıcı eylemlerle devam ettiği ve Körfez'deki kayıpların arttığı belirtilen açıklamada, çatışmanın dünya ekonomik dengelerini de olumsuz etkileyecek bir boyuta ulaştığı ifade edildi. Çatışmanın bir an önce uzlaşmayla çözümlenmesi için "arka kapı diplomasisinin" hızlandırılması ve tarafları uzlaşmaya yaklaştıracak yeni yapıcı fikirlerin geliştirilmesi gerektiği kaydedildi.

İSRAİL'İN YUNANİSTAN VE GKRY İLE İLİŞKİLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İsrail'in Yunanistan ve GKRY üzerindeki silahlandırma ile "tahrik ve teşvik edici hasmane yönlendirmelerinin" dikkatle izlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin güvenliğine ilişkin gereken tedbirlerin zamanında uygulanabilmesi için gerekli çalışmaların geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

ABD'nin yeniden başlattığı görüşmelerle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönündeki girişimlere de değinilen açıklamada, daha fazla can kaybına fırsat verilmeden barışçıl bir çözüm bulunmasının desteklendiği bildirildi.

ALMANYA'DA AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Almanya'daki eyalet seçimlerinde AfD'nin elde ettiği ivmeye de değinilen açıklamada, durumun Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin izlediği "çatışmacı ve uzlaşmasız politikaların bir yan ürünü" olarak değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, Almanya'da aşırı sağın yakaladığı ivmenin diğer AB ülkelerine de yayılmasından endişe duyulduğu belirtildi.

MISIR'IN YUNANİSTAN VE GKRY İLE YAKINLAŞMASI

Açıklamada, Mısır'ın Yunanistan ve GKRY ile yakınlaşmasına ve Mekke Anlaşması'na mesafeli politikalarına da dikkat çekildi. Mısır'ın söz konusu politikalarının Türk-Mısır ilişkileriyle nasıl bir uzlaşı içinde ele alınacağının, konunun muhatapları tarafından açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi.