Hakan Fidan'dan Diyarbakır'da 'süreç' mesajı: Sorunlar diyalogla çözülmeli - Son Dakika
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Hakan Fidan'dan Diyarbakır'da 'süreç' mesajı: Sorunlar diyalogla çözülmeli

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'da yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin toplumsal meselelerine ilişkin önemli mesajlar verdi. Geçmişte yaşanan sorunların geride bırakılması gerektiğini belirten Fidan, çözümün şiddette değil, diyalog ve kardeşlik anlayışında olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'da yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin geçmişte yaşadığı toplumsal sorunlara dikkat çekerek, çözümün şiddette değil diyalogda olduğunu söyledi. Kürt kimliğinin geçmişte inkar edildiğini belirten Fidan, Türkiye'nin son yıllarda bu alanda önemli adımlar attığını ancak sorunların tamamen geride kaldığının söylenemeyeceğini ifade etti.

"SORUN VARSA ŞİDDETLE DEĞİL, DİYALOG YOLUYLA ÇÖZMEK GEREKİR"

Türkiye'nin geçmişte kendi sorunlarına çözüm üretmekte zorlandığını belirten Fidan, toplumsal meselelerin çözümünde yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Fidan, "Bütün bunların yapılmış olması, bütün sorunların tamamen çözüldüğü anlamına gelmiyor. Asıl mesele, toplumun sorunlarını nasıl çözeceğimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan kardeşlik anlayışını güçlendirmemiz gerekiyor. Bir sorun varsa, bütün dünyanın yaptığı gibi bunu şiddetle değil, diyalog yoluyla çözmek gerekir" dedi.

Hakan Fidan'dan Diyarbakır'da 'süreç' mesajı: Sorunlar diyalogla çözülmeli

"DİYARBAKIR'IN POTANSİYELİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKACAK"

Fidan, Diyarbakır'ın ekonomik potansiyeline de değinerek, bölgedeki istikrarın güçlenmesiyle kentin ekonomik ve bölgesel rolünün daha da artacağını söyledi.

Irak ve Suriye'deki istikrarın güçlenmesinin Diyarbakır'a da olumlu yansıyacağını belirten Fidan, bölgesel politikaların doğru yürütülmesi halinde kentin sahip olduğu potansiyelin daha güçlü şekilde ortaya çıkacağını ifade etti.

ULU CAMİ'DE CUMA NAMAZI KILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, cuma namazı ise merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de kıldı. İslam dünyasının önemli ibadet merkezlerinden biri olarak kabul edilen tarihi camide 3 bini aşkın kişiyle cuma namazını kılan Fidan, namazın ardından cami önündeki bir işletmede çay içerek vatandaşlarla sohbet etti.

Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Diyarbakır'da 'süreç' mesajı: Sorunlar diyalogla çözülmeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakan Fidan'dan Diyarbakır'da 'süreç' mesajı: Sorunlar diyalogla çözülmeli - Son Dakika
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