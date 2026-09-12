Galatasaray'da devre arasında yaprak dökümü! 3 yıldızla yollar ayrılıyor
Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesinde kadro planlaması şekillenmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan ile yolların ayrılmasının beklendiği öne sürüldü. Üç futbolcunun bu sezon aldığı süreler de dikkat çekti.
Galatasaray'da devre arası transfer döneminde kadroda önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin bir yandan takviye çalışmalarını sürdürürken diğer yandan bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.
DEVRE ARASINDA 3 AYRILIK
Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Üç futbolcunun da bu sezon sarı-kırmızılı formayla oldukça sınırlı süre alması dikkat çekiyor.
İLKAY GÜNDOĞAN 11 DAKİKA OYNADI
35 yaşındaki İlkay Gündoğan, bu sezon Galatasaray formasıyla 2 karşılaşmada toplam 11 dakika süre buldu.
KAAN AYHAN ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNDE YOK
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmediği Kaan Ayhan ise bu sezon yalnızca 1 dakika sahada kalabildi.
SINGO 41 DAKİKADA KALDI
Sakatlıklarla gündeme gelen Wilfried Singo da bu sezon 2 karşılaşmada toplam 41 dakika forma giyebildi. Sarı-kırmızılılarda devre arasında yapılacak takviyeler kadar bu üç futbolcunun geleceği de transfer gündeminin önemli başlıklarından biri olacak.
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