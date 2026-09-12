Küçükçekmece'de su tankerinin altında kalan kadın öldü, sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de su tankerinin altında kalan kadın öldü, sürücü gözaltına alındı

Küçükçekmece\'de su tankerinin altında kalan kadın öldü, sürücü gözaltına alındı
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İstanbul Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın, seyir halindeki su tankerinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmek isterken su tankerinin altında kalan kadın hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın seyir halindeki su tankerinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme aracı sevk edildi. Talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen savcı incelemelerde bulunurken sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Küçükçekmece, İstanbul, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de su tankerinin altında kalan kadın öldü, sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

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