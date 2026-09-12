Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'deki görüşmesi tartışma yaratan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, buluşmanın perde arkasına ilişkin yeni detaylar verdi. Yaklaşık 1,3 milyar dolarlık metro projeleri ile 800 milyon avroluk diğer projelerin finansman ve Hazine onayı beklediğini belirten Yavaş, “Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz? Ankara için görüşmeye devam edeceğiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşmeye dair yeni detaylar paylaştı. Kentteki dev ulaşım ve yatırım projeleri için Hazine ve finansman onaylarının beklediğini belirten Yavaş, "Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz?" diyerek görüşmeye yönelik eleştirilere yanıt verdi.

1,3 MİLYAR DOLARLIK METRO VE DİĞER PROJELER ONAY BEKLİYOR

Ankara Kent Konseyi’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan ve genel kurul öncesinde Birlik Haber Ajansı yöneticileriyle bir araya gelen Mansur Yavaş, başkentin ulaşım ve altyapı projelerindeki finansman süreçlerine dikkat çekti. Yavaş, metro projeleri kapsamında yaklaşık 1,3 milyar dolarlık, diğer altyapı ve kent projelerinde ise yaklaşık 800 milyon avroluk finansman ile Hazine onayı bekleyen dosyaların bulunduğunu açıkladı.

Bu süreçlerin çözüme kavuşturulması amacıyla devletin ilgili makamlarıyla temas kurmanın belediye yönetiminin doğal bir görevi olduğunu vurgulayan Yavaş, hizmet odaklı adımların siyasi polemik konusu yapılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

"BU ÜLKEYİ YÖNETENLERLE GÖRÜŞMEYECEKSEK NASIL HİZMET EDECEĞİZ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardındaki temel amacın Ankara halkına verilen sözleri tutmak olduğunu belirten Yavaş, siyasi ayrışmaların hizmetin önüne geçmemesi gerektiğini ifade etti. Merkezi yönetimle diyalog kurmanın zorunluluk olduğunu vurgulayan Yavaş, tutumunu şu sözlerle savundu:

“Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz? Ankara için görüşmeye devam edeceğiz.”

"HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI OLMAK ZORUNDASINIZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki karar alma süreçlerine de değinen Yavaş, mecliste projelerin oy birliğiyle geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Farklı siyasi görüşlerin kent yönetiminde bir ayrıştırma unsuru olmaması gerektiğini kaydeden Yavaş, belediye başkanlığı makamının kapsayıcı olması gerektiğine işaret ederek şunları söyledi:

“Siyasi görüşler ve tartışmalar farklı olabilir ancak bu durum hizmet anlayışına yansımamalı. Ankara’da farklı görüşten insanlar bir arada yaşıyor. Belediye başkanı olarak herkesin belediye başkanı olmak zorundasınız.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Beştepe, Ankara, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz - Son Dakika
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