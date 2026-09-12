Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi
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Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimlerde muhalefetin tek adayla seçime girmesi gerektiğini savundu. CHP'nin ittifakların lokomotifi olacağını belirten Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun davalarından aklanması ve diplomasını kazanması şartıyla, Mansur Yavaş'ın ise partide kalması halinde CHP tarafından aday gösterilebilecek isimler arasında yer aldığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimlerde muhalefetin ortak aday çıkarması gerektiğini söyledi. İttifak masasında CHP’nin lokomotif olacağını belirten Kılıçdaroğlu; Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın aday gösterilme ihtimallerine ilişkin dikkat çeken şartlarını açıkladı.

Mahkeme kararıyla "mutlak butlan" sürecinin ardından CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, süreçle ilgili kaleme alınan bir kitap için verdiği röportajda siyasi yol haritasına dair açıklamalarda bulundu. Genel seçimlerde yüzde 50+1 kuralının belirleyici olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, muhalefet kanadının tek bir aday etrafında birleşmesi gerektiğini, aksi takdirde ilk turun ardından ikinci turda uzlaşı aranmasının şart olduğunu ifade etti.

"CHP İTTİFAKLARIN LOKOMOTİFİ OLACAK"

İttifak kurma konusundaki tecrübesine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, önümüzdeki süreçte muhalefet blokunun geliştirilmesinde öncü rol oynayacağını kaydetti. CHP'nin masada sürükleyici güç olacağını belirten Kılıçdaroğlu, partinin kendi içinden bir aday çıkarabileceği gibi, ittifak ortaklarından gelecek bir ismi de benimseyebileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu,

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İÇİN ŞARTLAR SIRALADI 

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olası adaylıklarına dair değerlendirmelerde bulundu: "Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davalardan aklanması, diploma davasını kazanması ve CHP’de kalmayı tercih etmesi durumunda, CHP tarafından ittifak masasına aday olarak önerilebilecek isimlerden biri olabileceğini belirtmek gerekir. Mansur Yavaş'ın da yine CHP’de kalmaya devam etmesi halinde ittifak masasında aday olarak önerilebilecek isimler arasında yer alabileceğini ifade edebiliriz."

Kılıçdaroğlu,

O SÖZLERİ OLAY OLDU 

Öte yandan Kılıçdaroğlu, önceki gün yaptığı başka bir açıklamada ise İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmediğini belirterek, "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil" ifadelerini kullanmıştı. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz' deyip iki isim söyledi - Son Dakika

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