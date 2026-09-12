Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor - Son Dakika
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Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor

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Benzine yapılan 3,20 TL'lik zammın pompaya yansımasıyla üç büyükşehirde 80 TL barajı aşılırken, şimdi gözler motorine çevrildi. Sektör kaynaklarına göre son dakika değişikliği olmaması halinde salı günü motorine 7,67 TL zam bekleniyor. Artış gerçekleşirse motorinin litresi İzmir'de 98,05 TL'ye, Ankara'da 97,78 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatına yapılan 3,20 TL'lik artışın pompaya yansımasıyla üç büyükşehirde 80 TL barajı aşılırken, asıl büyük zammın salı günü motorinde yaşanması bekleniyor. Motorine yapılması öngörülen 7,67 TL'lik dev zam gerçekleşirse, motorinin litre fiyatı 100 TL sınırına dayanacak.

BENZİNDE 80 TL BARAJI AŞILDI

Akaryakıt fiyatlarında üst üste gelen zam dalgası devam ediyor. Benzinin litresine yapılan 3,20 TL'lik artış bugün itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 80,26 TL'ye, Anadolu Yakası'nda 80,12 TL'ye, Ankara'da 81,25 TL'ye ve İzmir'de 80,52 TL'ye yükseldi.

SALI GÜNÜ MOTORİNE 7,67 TL'LİK DEV ZAM BEKLENİYOR

Benzin zammının ardından gözler motorin fiyatlarına çevrildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Son Dakika Haberleri - Son Dakika'>son dakika bir değişiklik ya da oran indirimi olmaması halinde salı günü motorine 7,67 TL'lik rekor bir zam yapılması bekleniyor. Beklenen artışın gerçekleşmesi durumunda motorinin litre fiyatı birçok şehirde 100 TL psikolojik sınırını zorlayacak.

ŞEHİRLERE GÖRE MEVCUT VE BEKLENEN AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa) yakasında motorin 88,98 TL'den 96,65 TL'ye çıkacak.

İstanbul (Anadolu) yakasında motorin 88,84 TL'den 96,51 TL'ye çıkacak.

Ankara'da motorin 90,11 TL'den 97,78 TL'ye çıkacak.

İzmir'de motorin 90,38 TL'den 98,05 TL'ye çıkacak.

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Son Dakika Ekonomi Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    150 tl olmalı en az bize müstehak 10 1 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    yılbaşına kadar 100 TL olur diyorduk ama yılbaşını da beklemeyecek bu zamlar 150 olur böyle giderse ticaret ile uğraşan nakliye ile uğraşanların özellikle Allah yardımcısı olsun 10 0 Yanıtla
  • RECEP ARGIN RECEP ARGIN:
    bu brent petrol sacede bizde sürekli çıkıyor ne hikmetse 9 0 Yanıtla
  • Büşra çevik Büşra çevik:
    Boynumuzu çeviremez olduk, 6 0 Yanıtla
  • Sarp Koçak Sarp Koçak:
    selamiciğim neredesin yorum bekliyoruz senden 6 0 Yanıtla
    Necati Kaya Necati Kaya:
    Kemik arıyor. 2 0
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SON DAKİKA: Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor - Son Dakika
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