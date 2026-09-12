2026-2027 tarımsal destek tutarları belli oldu! İşte tam liste

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal desteklemelere ilişkin yeni kararların Resmî Gazete'de yayımlandığını açıkladı. Düzenlemeyle hayvansal üretimde 2026 yılı, bitkisel üretimde 2027 üretim yılı destek tutarları belirlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

Bakanlık ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği düzenlemenin de hayata geçirildiğini bildirdi. Buna göre, bölgedeki savaş ve çatışmalar nedeniyle artan girdi maliyetleri karşısında üreticinin yükünü hafifletmek amacıyla 2026 yılı için bitkisel üretimde temel destek ve planlı üretim desteği tutarları da güncellendi.

Yeni düzenlemelerle bitkisel üretimden hayvancılığa, arıcılıktan su ürünleri yetiştiriciliğine kadar birçok alanda destekler artırıldı.

BİTKİSEL ÜRETİMDE DESTEK KATSAYISI 367 LİRAYA ÇIKTI

"2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" kapsamında, 2026 üretim yılı uygulamaları için dekar başına 310 lira olarak belirlenen destek katsayı değeri 367 liraya güncellendi.

Böylece 2025 üretim yılında 244 lira olan dekar başına destek katsayısı yüzde 50,4 oranında artmış oldu. 2027 üretim yılı desteklemeleri için ise katsayı 442 liraya çıkarıldı.

EN YÜKSEK ARTIŞ BU İKİ ÜRÜNDE

Ürün bazında en yüksek artış mercimek ve nohut desteklerinde gerçekleşti. Planlama kapsamında yer alan bu iki üründe planlı üretim desteği yüzde 141 artırılarak dekara 884 liraya yükseltildi.

Mercimek ve nohut üreticisi, temel ve planlı üretim desteği olarak 2026 üretim yılı için dekara 734 lira, 2027 üretim yılı için ise dekara 1.326 lira destek alacak.

Diğer ürünlerde temel destek ve planlı üretim desteği toplamları da güncellendi. Üretim planlaması kapsamına giren ürünlerden buğday, arpa ve mısırda 2026 üretim yılı için 806 lira olarak belirlenen tutar 954 liraya, 2027 üretim yılı için ise 1.149 liraya yükseltildi.

Ayçiçeği, fasulye, soya ve kanolada 2026 üretim yılı için 930 lira olan temel destek ve planlama desteği toplamı 1.101 liraya güncellendi; bu tutar 2027 üretim yılında 1.326 liraya çıktı.

Pamukta 1.395 lira olan tutar 1.652 lira olarak güncellenirken, 2027 üretim yılı için 1.989 lira olarak belirlendi. Patates, soğan ve aspirde ise 620 lira olan temel destek ve planlama desteği toplamı 734 liraya güncellendi, 2027 için 884 lira olarak tespit edildi. Söz konusu tutarların tamamı dekar başınadır.

SERTİFİKALI TOHUM DESTEĞİNDE YÜZDE 201'E VARAN ARTIŞ

Sertifikalı tohum kullanım desteğinde de önemli artışlara gidildi. Buna göre 2027 üretim yılında sertifikalı tohum kullanımında dekar başına destek, soya ve yer fıstığında yüzde 101 artışla 442 liraya, nohut ve yem bezelyesinde yüzde 201 artışla 442 liraya, mercimekte ise yüzde 141 artışla 353,6 liraya çıkarıldı.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ise bir önceki yıla göre yüzde 40 artırılarak 345 bin 450 liradan 483 bin 630 liraya yükseltildi.

HAYVANCILIK DESTEKLERİNDE YÜZDE 43'E VARAN ARTIŞ

"2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" kapsamında da 2026 yılı uygulamalarında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleri artırıldı.

Karara göre büyükbaş hayvancılıkta hayvan başına buzağı temel desteği 1.400 liradan 2.000 liraya, malak desteği ise 2.800 liradan 4.000 liraya çıkarıldı. Bu desteklerdeki artış oranı yüzde 43 oldu.

Küçükbaş hayvancılıkta kuzu ve oğlak temel desteği yüzde 43 artırılarak 300 liradan 430 liraya yükseltildi. Çoban desteği de yüzde 43 artırılarak 81 bin liradan 116 bin 100 liraya çıkarıldı.

ARICILIK, İPEK BÖCEĞİ VE TİFTİKTE DE ARTIŞ

Karar kapsamında arıcılık desteğinde, üretici ve yetiştirici örgütlerine üye üreticilere arılı kovan başına verilen temel destek 140 liradan 250 liraya yükseltildi. Örgüt üyesi olmayan üreticiler için temel destek tutarı ise kovan başına 100 liradan 200 liraya çıkarıldı.

İpek böceği temel desteği yüzde 36 artırılarak kilogram başına 1.100 liradan 1.500 liraya; tiftik üretimi temel desteği ise yüzde 38 artırılarak kilogram başına 160 liradan 220 liraya yükseltildi.

YAVRU KAYIPLARINDA KAPSAM GENİŞLETİLDİ, DESTEK İKİYE KATLANDI

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre atık desteğinin kapsamı genişletildi ve verilen desteklerde yüzde 100 artış yapıldı.

Buna göre, gebe hayvanlarda Bakanlık tarafından uygulanan programlı aşılar nedeniyle meydana gelen yavru kayıpları için ödenen desteğin kapsamına, bulaşıcı hastalıklar nedeniyle meydana gelen yavru kayıpları da dâhil edildi.

Buzağı/malak başına verilen destek 20 bin liraya, kuzu/oğlak başına verilen destek ise 4 bin liraya çıkarıldı.

ÜRETİCİLERE İLAVE DESTEKLER

Yeni düzenleme kapsamında bazı üretim alanlarında ilave destekler de sağlanacak. Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi kapsamındaki hayvanlarda, etçi ırk sperma ile yapılan tohumlama sonucunda doğan buzağılar için baş başına ilave 1.000 lira destek verilecek.

Göçer sevk kontrol noktasında doğan kuzu ve oğlaklar için baş başına ilave 215 lira, ari işletmelerde doğan dişi kuzu ve oğlaklar için ise ilave 860 lira destek sağlanacak.

Tam izole bölgelerde koruma altına alınan arı gen kaynaklarını tampon koruma bölgesinde muhafaza eden üretici ve yetiştirici örgütlerine üye üreticilere arılı kovan başına ilave 75 lira, üye olmayanlara ilave 60 lira destek verilecek.

Çiğ süt desteği kapsamında ise ürettikleri sütü, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip çiğ süt toplama ve/veya depolama sorumluları aracılığıyla işleme tesislerine satan üreticilere temel desteğe ilave destek sağlanacak.

SU ÜRÜNLERİ VE GEN KAYNAKLARINDA DA ARTIŞ

Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelere, ürettikleri türler ve üretim şekillerine göre verilen temel destek oranlarında yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişen artışlar yapıldı.

Hayvan gen kaynakları için verilen birim destek tutarları da bir önceki yıla göre yüzde 60 artırıldı.