Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı

Adana Şehir Hastanesi'nde randevu sistemi üzerinden tercih edilen doktor seçimi, tarafları karakolluk etti. Kadın hastalıkları bölümüne randevu alarak hastaneye giden bir kadın hasta, muayene odasında randevu aldığı kadın doktorun yerine erkek hekim ve erkek asistanların bulunduğunu gördü.

İTİRAZ EDİNCE 'BEYAZ KOD' VERİLDİ

Duruma tepki göstererek muayenede kadın doktorun bulunmasını talep eden hasta ile görevli hekim arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine görevli doktor güvenlik prosedürünü işleterek "Beyaz Kod" alarmı verdi.

POLİS EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, hastanede yaşanan gerginliğe müdahale etti. Sağlık hizmeti alamadan muayenesi yarım kalan kadın hasta, eşiyle birlikte ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.