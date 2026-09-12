Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı - Son Dakika
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Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı

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Adana Şehir Hastanesi’nde kadın hastanın, randevu aldığı kadın hekim yerine erkek doktor ve asistanların muayenede bulunmasına itiraz etmesi üzerine tartışma çıktı. Hekimin 'Beyaz Kod' vermesiyle ekipler devreye girdi; kadın hasta muayene olamadan eşiyle birlikte ifadeye götürüldü.

Adana Şehir Hastanesi'nde randevu sistemi üzerinden tercih edilen doktor seçimi, tarafları karakolluk etti. Kadın hastalıkları bölümüne randevu alarak hastaneye giden bir kadın hasta, muayene odasında randevu aldığı kadın doktorun yerine erkek hekim ve erkek asistanların bulunduğunu gördü.

İTİRAZ EDİNCE 'BEYAZ KOD' VERİLDİ

Duruma tepki göstererek muayenede kadın doktorun bulunmasını talep eden hasta ile görevli hekim arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine görevli doktor güvenlik prosedürünü işleterek "Beyaz Kod" alarmı verdi.

Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı

POLİS EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ 

Olay yerine gelen polis ekipleri, hastanede yaşanan gerginliğe müdahale etti. Sağlık hizmeti alamadan muayenesi yarım kalan kadın hasta, eşiyle birlikte ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Şehir Hastanesi, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • serdar efe serdar efe:
    Kadın doktor için randevu alınmış doktor değişmiş bence hesap vermesi gereken hasta değil hastane yönetimi 85 9 Yanıtla
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Üfürükçüye geldimi ses yok 0 2
  • Kanuni Süleyman Kanuni Süleyman:
    herkes öyle geniş değil,biraz inana çlara saygı, 73 13 Yanıtla
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Üfürükçüye geldi mi birşey olmuyor 0 2
  • AYYILDIZ TİM Sessizce Nöbetteyiz AYYILDIZ TİM Sessizce Nöbetteyiz:
    tıpta utanma olmaz diye birşey çıkardilar. mahremiyet duygu ve düşüncesini bitirdiler. yazık. 62 10 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    olmaya bilir ekek hastalarda bazen kadın doktora muayene olmaz gayet doğal 39 12 Yanıtla
  • CİHAT TUNÇ CİHAT TUNÇ:
    Gayet normal randevuyu bayan hocadan alıyor ama erkek hoca var burdaki problem asistanları yönlendirmeleri doktorlar kendi özel muayenehanelerinde oluyor asistanları devlet hastanesinde 31 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı - Son Dakika
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