Adı Trabzonspor ile anılmıştı! Pep Guardiola kararını verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adı Trabzonspor ile anılmıştı! Pep Guardiola kararını verdi

Adı Trabzonspor ile anılmıştı! Pep Guardiola kararını verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'un teknik direktörlük için gündemine aldığı öne sürülen Pep Guardiola, geleceğiyle ilgili kararını açıkladı. İspanyol teknik adam, bu sezon herhangi bir takım çalıştırmayacağını duyurdu.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından başlayan teknik direktör arayışlarında sürpriz bir isim gündeme gelmişti. Yurt dışı basınında bordo-mavililerin Pep Guardiola için harekete geçtiği öne sürülmüştü.

IndyKaila News'in haberinde Trabzonspor yönetiminin, Manchester City'nin eski teknik direktörü Guardiola'nın menajeriyle temasa geçtiği ve İspanyol çalıştırıcıya cazip bir sözleşme teklif ettiği iddia edilmişti.

Adı Trabzonspor ile anılmıştı! Pep Guardiola kararını verdi

GUARDIOLA KARARINI VERDİ

Trabzonspor ile adının anılmasının ardından Guardiola'dan geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İspanyol teknik adam, bu sezon teknik direktörlük yapmayacağını açıkladı. Böylece Guardiola'nın 2026-2027 sezonunda herhangi bir takımın başına geçmeyeceği belli oldu.

TRABZONSPOR YENİ HOCASINI ARIYOR

Fatih Tekke ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrılmasının ardından Trabzonspor'da takım geçici olarak Hüseyin Çimşir'e emanet edilmişti. Bordo-mavililer yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdürürken Guardiola'nın bu sezon takım çalıştırmama kararı, Trabzonspor'la ilgili ortaya atılan iddianın ardından dikkat çekti.

Pep Guardiola, Fatih Tekke, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adı Trabzonspor ile anılmıştı! Pep Guardiola kararını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolon kesen işletme sahiplerine ödül gibi ceza Acılı annenin ’adalet’ feryadı yürek dağladı Kolon kesen işletme sahiplerine ödül gibi ceza! Acılı annenin 'adalet' feryadı yürek dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu'ndan
Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı
UEFA kulüp sıralaması güncellendi Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
İmamoğlu’na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir
MEB’de mülakat gizemi: Adaylar 7 aydır takvimi bekliyor MEB'de mülakat gizemi: Adaylar 7 aydır takvimi bekliyor

15:39
Hastanede gerginlik Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
Hastanede gerginlik! Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
15:19
İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor
İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü! Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor
14:54
Ev sahibi çift toprağa verildi Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
14:37
“İyilik var“ platformu hayata geçti Bilal Erdoğan’dan tanıtım törenine damga vuran sözler
"İyilik var" platformu hayata geçti! Bilal Erdoğan'dan tanıtım törenine damga vuran sözler
14:19
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
13:59
Vanlı Kara Haydar’ın altınları bulundu Bakın nereye saklamış
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
12:57
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 15:59:17. #.0.3#
SON DAKİKA: Adı Trabzonspor ile anılmıştı! Pep Guardiola kararını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement