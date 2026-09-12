Adı Trabzonspor ile anılmıştı! Pep Guardiola kararını verdi

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından başlayan teknik direktör arayışlarında sürpriz bir isim gündeme gelmişti. Yurt dışı basınında bordo-mavililerin Pep Guardiola için harekete geçtiği öne sürülmüştü.

IndyKaila News'in haberinde Trabzonspor yönetiminin, Manchester City'nin eski teknik direktörü Guardiola'nın menajeriyle temasa geçtiği ve İspanyol çalıştırıcıya cazip bir sözleşme teklif ettiği iddia edilmişti.

GUARDIOLA KARARINI VERDİ

Trabzonspor ile adının anılmasının ardından Guardiola'dan geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İspanyol teknik adam, bu sezon teknik direktörlük yapmayacağını açıkladı. Böylece Guardiola'nın 2026-2027 sezonunda herhangi bir takımın başına geçmeyeceği belli oldu.

TRABZONSPOR YENİ HOCASINI ARIYOR

Fatih Tekke ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrılmasının ardından Trabzonspor'da takım geçici olarak Hüseyin Çimşir'e emanet edilmişti. Bordo-mavililer yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdürürken Guardiola'nın bu sezon takım çalıştırmama kararı, Trabzonspor'la ilgili ortaya atılan iddianın ardından dikkat çekti.