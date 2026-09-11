İstanbul\'da hava tersine dönüyor! Yağmur günlerce devam edecek

Orhan Şen, hafta sonu için hava durumu değerlendirmesinde bulundu. Türkiye genelinde güzel bir hafta sonu beklenirken İstanbul'da pazar akşamından itibaren hava değişecek.

HAFTA SONU TERMOMETRELER 30 DERECEYİ GÖSTERECEK

Türkiye genelinde gündüz saatlerinde yazdan kalma sıcak hava etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklıkların düşmesiyle daha serin bir hava hakim oluyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre hafta sonunda ülke genelinde havanın açık ve sıcak geçmesi bekleniyor. İstanbul'da da cumartesi ve pazar günleri sıcaklığın 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonunu deniz, yürüyüş veya açık hava etkinlikleriyle değerlendirmek isteyenler için sıcak hava etkisini sürdürürken pazar akşamı tablo değişecek.

ORHAN ŞEN'DEN "EVE DÖNÜN" UYARISI

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde İstanbul için özellikle pazar akşamına dikkat çekti. Şen, hafta sonunu dışarıda geçireceklerin dönüş planlarını yağışa göre yapmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı: "Güzel bir hafta sonu tüm Türkiyede. Deniz ve orman dışı piknik yürüyüş ile değerlendirin. Pazar akşama kalmayın İstanbul'da. Eve dönün. İstanbul hafta sonu 30 derece pazar akşam yağmur geliyor. Çarşambaya kadar yağmur aralıklı devam. Sıcaklık önümüzdeki hafta başı 4-5 derece düşecek. Marmara ve Karadeniz dışında yağış önümüzdeki hafta da yok."

PAZAR AKŞAMI YAĞMUR GELİYOR

Şen'in değerlendirmesine göre İstanbul'da hafta sonunun büyük bölümünde sıcak hava etkisini sürdürecek. Ancak pazar akşamı yağmur şehre giriş yapacak. Yağışın tek günle sınırlı kalması da beklenmiyor. Şen, İstanbul'da yağmurun çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti.

SICAKLIKLAR 4-5 DERECE DÜŞECEK

Pazar akşamıyla birlikte yalnızca yağış değil, sıcaklıklarda da değişim yaşanacak. Şen'in açıklamasına göre önümüzdeki haftanın başında sıcaklıklar 4-5 derece düşecek. Yağış açısından ise bölgeler arasında farklı bir tablo oluşacak. Şen, gelecek hafta Marmara ve Karadeniz dışında yağış beklenmediğini ifade etti.