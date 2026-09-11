Hastanede tedavi görüyordu, ünlü şarkıcı Nev entübe edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hastanede tedavi görüyordu, ünlü şarkıcı Nev entübe edildi

Hastanede tedavi görüyordu, ünlü şarkıcı Nev entübe edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dillere pelesenk olmuş şarkıları ile 2000'li yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme, sevenlerini endişelendirdi. Tedavisi yoğun bakımda sürdürülen 57 yaşındaki sanatçının, çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği öğrenildi.

2000’li yılların sevilen isimlerinden şarkıcı Nev (Nevzat Doğansoy), sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı. “Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 57 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili menajeri İlker Ercan üzerinden resmi bir açıklama yapıldı.

Hastanede tedavi görüyordu, ünlü şarkıcı Nev entübe edildi

BİLİNÇ KAYBIYLA HASTANEYE GETİRİLDİ

Nev, 3 Eylül tarihinde bilinç kaybı yaşaması üzerine acil servise kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından entübe edilen ve yapılan tetkiklerde çoklu organ yetmezliği tespit edilen sanatçı, yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alındı.

ENTÜBEDEN ÇIKARILDI, TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yapılan duyuruda sevindirici bir gelişmeye de yer verildi. Sanatçının entübasyon sürecinden başarıyla ayrıldığı, ancak takip ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği bildirildi.

Hastanede tedavi görüyordu, ünlü şarkıcı Nev entübe edildi

AÇIKLAMA MENAJERİNDEN GELDİ

Sanatçının hesabından menajeri İlker Ercan imzasıyla paylaşılan metinde, tedavide emeği geçen Dr. Yelda Balık ve Dr. Ali Fidan ile tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edildi. Nev’in sağlık durumuna ilişkin doğru ve güncel bilgilerin yalnızca menajeri İlker Ercan tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilerek, kaynağı doğrulanmamış haberlere itibar edilmemesi istendi.

Hastanede tedavi görüyordu, ünlü şarkıcı Nev entübe edildi

Magazin, Hastane, Nev, Son Dakika

Son Dakika Nev Hastanede tedavi görüyordu, ünlü şarkıcı Nev entübe edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti Çin'de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe’de korkutan sakatlık Fenerbahçe'de korkutan sakatlık
Dünyaca ünlü golcü, Türk teknik adama rest çekti: O varsa milli takıma gelmem Dünyaca ünlü golcü, Türk teknik adama rest çekti: O varsa milli takıma gelmem
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Raphinha’nın durmaya niyeti yok: Tarihe geçti Raphinha'nın durmaya niyeti yok: Tarihe geçti
Süperstar’ın form sırrı belli oldu: Ziyafet masasında bile yeşil elma yemiş Süperstar'ın form sırrı belli oldu: Ziyafet masasında bile yeşil elma yemiş
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
Arda Turan, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına çıktı İşte sonuç Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktı! İşte sonuç

18:50
Bülent Uygun’dan Fenerbahçe’ye yeşil ışık: Göreve gelirsek Allah’ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız
Bülent Uygun'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık: Göreve gelirsek Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız
18:37
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kadıköy’de yaşananları anlattı: Su şişesi tam önümde atıldı
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kadıköy'de yaşananları anlattı: Su şişesi tam önümde atıldı
18:14
Fenerbahçe’de İsmail Kartal sonrası takımın başında olacak isim belli oldu
Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası takımın başında olacak isim belli oldu
18:10
Öcalan’a İmralı’da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
18:01
İsmail Kartal’ın istifası sonrası Fenerbahçe’de ortalık karıştı
İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı
17:31
Başakşehir’de İSKİ’ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
Başakşehir'de İSKİ'ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
17:18
Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
16:36
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona erdi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 18:52:39. #7.12#
SON DAKİKA: Hastanede tedavi görüyordu, ünlü şarkıcı Nev entübe edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement