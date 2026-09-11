İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı - Son Dakika
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İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı

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Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi. Roma maçının ardından istifasını açıklayan deneyimli teknik adam, Başkan Aziz Yıldırım'ın ''Devam edecek'' çağrısına yanıt vermedi. Bugün Oğuz Çetin ile görüşen Kartal, istifa kararının arkasında durdu. Deneyimli teknik adamın istifasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya üzerinden Aziz Yıldırım ve yönetimi istifaya davet etti.

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile oynayan karşılaşmanın ardından istifasını açıklayan İsmail Kartal, tüm görüşmelere rağmen kararını değiştirmedi. Fenerbahçe'deki dördüncü dönemini yaşayan İsmail Kartal, görevini resmen bıraktı.

ROMA MAÇINDAN SONRA İSTİFA

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra döndüğü gecede Roma'yı konuk etti. İtalyan ekibi 39. dakikada Bryan Cristante ile öne geçerken, Fenerbahçe 48. dakikada Archie Brown'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı. Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen İsmail Kartal ise beklenmedik şekilde istifasını açıkladı. Kartal, "Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyor ve istifa ediyorum. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, "Bir daha asla geri dönmeyeceğim" sözleriyle de kararındaki kararlılığını ortaya koydu.

İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı

AZİZ YILDIRIM İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Kartal'ın açıklaması Fenerbahçe'de büyük hareketliliğe neden oldu. İstifadan önceden haberi olmadığını belirten Aziz Yıldırım, Kartal'ın kararını kabul etmediğini açıkça söyledi. Yıldırım, "İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu" dedi.

Fenerbahçe Başkanı daha sonra çok net ifadeler kullanarak, "İsmail Kartal'ın 'Devam edeceğim' demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, 'Devam edeceksin' dedim" diye konuştu. Yıldırım ayrıca "Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör. Ben ayrılana kadar buradan gidemez" sözleriyle deneyimli teknik adamın görevde kalmasını istediğini ortaya koydu.

İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı

2 SAATLİK İKNA ÇABASI SONUÇ VERMEDİ

İsmail Kartal'ı kararından vazgeçirmek isteyen Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, saat 12.00 sıralarında Samandıra'dan ayrıldı. Çetin daha sonra Kartal'ın bulunduğu Anadolu Kavağı'na giderek deneyimli teknik adamla yüz yüze görüştü. İsmail Kartal ile Oğuz Çetin arasındaki kritik görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Fenerbahçe cephesi Kartal'ın görevine devam etmesi için çaba gösterse de deneyimli teknik adam istifa kararından vazgeçmedi. Böylece Aziz Yıldırım'ın devam etmesini istediği ve Oğuz Çetin'in ikna etmek için uzun süre görüştüğü İsmail Kartal ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı.

İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı

TARAFTARDAN YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI

İsmail Kartal’ın ayrılığının kesinleşmesi, sarı-lacivertli camiada adeta deprem etkisi yarattı. Yaşanan bu beklenmedik ayrılığın ardından Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada adeta ayaklandı. Kulüpteki krizin faturasını yönetime kesen binlerce taraftar, yaptığı paylaşımlarla Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.

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Son Dakika Spor İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sinan Zeybekler Sinan Zeybekler:
    simsarlar iş başında 6 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Bırakın bu kartalım kargamı her neyse. Fenerbahçe’ye yeni bir kan yeni bir hoca lazım. İsmail Kartal Fenerbahçeyi hiç bir zaman şampiyon yapmaz. Kapestesi yeterli değil. Bu işler zorlamayla olmaz. Galatasaray’ın son üç yılda yaptığı gibi saraydan işi bağlamazsa asla şampiyon olmaz. Şampiyonluk senenin başında masadan belirleniyor gerisi tiyatrodur. 2 2 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Hep söylerim en kafası çalışmayan taraftar topluluğu bizde..! daha işin başındayız ilk fırsatta İsmail kartal istifa diyen IQ sıkıntısı yaşayan arkadaşlarımız var… sanki gelen ne yapacaksa bu saatte? kimi alabilirsin herkes takımının başında… 0 0 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    galatasaray için kötü haber 0 0 Yanıtla
  • Ümit Çevik Ümit Çevik:
    Her sene aynı hikaye Adam 4 kere gitmiş gelmiş Millete malzeme çıkarmayın Hoca falan değil TAKIMI KORKAK OYNATIYOR BJK ve ROMA MAÇLARI ÖRNEK ilk yarıya bakın dün akşam 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı - Son Dakika
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