Yılda 542 bin ton ekmek çöpe: İsrafın bedeli 38 milyar lirayı buldu

Yılda 542 bin ton ekmek çöpe: İsrafın bedeli 38 milyar lirayı bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'de israf edilen ekmek sayısı günde 6 milyona çıktı. On yıl önce 5 milyon adet olan israfın bugün yılda 2 milyar 190 milyon ekmeği, parasal karşılığıyla 38 milyar 325 milyon lirayı bulduğu kaydedildi. Yılda 542 bin ton ekmeğin çöpe gittiği ülkede Aydın'da bazı yerlerde, insan tüketimi için fırından çıkan ekmekler atılmasın diye hayvan yemi olarak satılıyor. Raf ömrü 3 ila 7 gün olan ekmeğin ertesi gün bayat sayılıp atılması, uzmanlara göre ekonomiye ağır fatura çıkarıyor.
Dünyanın pek çok ülkesinde açlık ve gıdaya ulaşım en önemli gündem maddelerinin başında yerini korurken Türkiye'de yıllardır ekmek israfı önlenemiyor. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de günlük ekmek israfı 6 milyon adede ulaşırken, Aydın'da insanlar için üretilen ekmekler, çöpe gitmemesi için bazı yerlerde hayvan yemi olarak satılıyor.
10 YILDA 1 MİLYON EKMEK DAHA ÇÖPE
Yapılan araştırmalara göre, yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'de günlük ekmek israfı 5 milyon iken bugün 6 milyona yükseldi. Bu israfın yıllık 2 milyar 190 milyon ekmeğe tekabül ettiği bunun da güncel rakam ile 38 milyar 325 milyon TL'ye tekabül ettiği öğrenildi.
RAF ÖMRÜ 7 GÜN, ERTESİ GÜN BAYAT SAYILIYOR
Uzmanlar ekmeğin çok tazesi değil bir müddet dinlenmişinin yenilmesini tavsiye ederken, raf ömrü 3-7 gün arasında değişen ekmeklerin üretimin ertesi günü 'bayatladığı' gerekçesi ile çöpe gitmesinin ya da hayvan yemi olarak kullanılmasının ülke ekonomisine de ciddi zarar verdiği belirtildi.
Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de günde ortalama 6 milyon, yılda yaklaşık 2,1 milyar ekmek israf ediliyor. Bu da her yıl 542 bin ton ekmeğin çöpe gitmesi anlamına geliyor.
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