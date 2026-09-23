Savaşın gölgesinde sabaha kadar eğlence! Görüntüler tartışma yarattı - Son Dakika
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Savaşın gölgesinde sabaha kadar eğlence! Görüntüler tartışma yarattı

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Savaşın gölgesinde sabaha kadar eğlence! Görüntüler tartışma yarattı
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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'da düzenlenen kalabalık bir parti dikkat çekti. Çok sayıda gencin katıldığı etkinlikte dans gösterileri yapılırken, savaşın gölgesinde devam eden eğlence hayatı tartışmalara neden oldu.

Rusya- Ukrayna savaşı dördüncü yılını geride bırakırken, Ukrayna'da düzenlenen kalabalık bir eğlence partisinden paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ülkenin birçok bölgesinde Rus saldırıları sürerken gerçekleştirilen etkinlik, savaş şartlarındaki sosyal yaşama ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Eylül 2026'da da devam ediyor.

PARTİYE ÇOK SAYIDA GENÇ KATILDI

Kapalı bir mekânda gerçekleştirilen organizasyona çok sayıda genç katıldı. Müzik ve ışık gösterilerinin eşlik ettiği gecede dans performansları ön plana çıktı.

Savaşın gölgesinde sabaha kadar eğlence! Görüntüler tartışma yarattı

Etkinliğin ilerleyen saatlerinde farklı dans şovları gerçekleştirildi. Katılımcılar dans pistinin çevresinde toplanırken, çok sayıda kişi performansları cep telefonlarıyla kaydetti.

SAVAŞ SÜRERKEN EĞLENCE DEVAM EDİYOR

Partinin savaşın devam ettiği bir dönemde gerçekleştirilmesi sosyal medyada farklı tepkileri beraberinde getirdi. Bir kesim savaş sürerken bu ölçekte eğlence düzenlenmesini eleştirirken, bazı kullanıcılar ise yıllardır savaş koşullarında yaşayan sivillerin günlük ve sosyal hayatlarını sürdürmesinin doğal olduğunu savundu.

Savaşın gölgesinde sabaha kadar eğlence! Görüntüler tartışma yarattı

Ukrayna'da savaş günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Eylül ayında da ülkenin farklı bölgelerine yönelik saldırılar sürerken, diplomatik girişimlerde henüz savaşı sona erdirecek somut bir ilerleme sağlanmış değil.

Savaşın gölgesinde sabaha kadar eğlence! Görüntüler tartışma yarattı

SAVAŞ DÖRDÜNCÜ YILINI GERİDE BIRAKTI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgali Şubat 2022'de başladı. Aradan dört yılı aşkın süre geçmesine rağmen çatışmalar devam ederken, taraflar arasındaki barış girişimleri de sürüyor. Eylül 2026'da ABD'nin özel temsilcilerinin Moskova ve Kiev'deki temaslarından da somut bir sonuç çıkmadı.

UkraynaDünyaRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    bu gencler savaşa neden gitmiyor 1 0 Yanıtla
  • imre Tökeli imre Tökeli:
    Ukrayna yanip kül olacak bu savaşta 0 0 Yanıtla
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