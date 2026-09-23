Chicago Üniversitesi'ne göre süper El Nino Şubat 2027'ye kadar 451 bin ölüme yol açabilir - Son Dakika
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Chicago Üniversitesi'ne göre süper El Nino Şubat 2027'ye kadar 451 bin ölüme yol açabilir

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Chicago Üniversitesi\'ne göre süper El Nino Şubat 2027\'ye kadar 451 bin ölüme yol açabilir
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Chicago Üniversitesi araştırmacıları, süper El Nino'nun Şubat 2027'ye kadar dünya genelinde 451 bine kadar ölüme yol açabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, aşırı sıcakların yaşlılar, çocuklar ve sağlık sorunu olanları daha çok etkilediğini belirtiyor.

Chicago Üniversitesi İklim Etkileri Laboratuvarı araştırmacıları, bu yıl etkili olan “süper El Nino” nedeniyle aşırı sıcakların daha da artabileceği uyarısında bulundu. Araştırmada, Eylül 2026-Şubat 2027 döneminde sıcaklık kaynaklı ölümlerin dünya genelinde 451 bine kadar çıkabileceği öngörüldü.

İklim değişikliğiyle birlikte daha sık ve uzun süreli hale gelen aşırı sıcaklar, önümüzdeki aylarda çok daha ciddi sonuçlara yol açabilir. ABD'deki Chicago Üniversitesi İklim Etkileri Laboratuvarı tarafından yapılan araştırmada, “süper El Nino”nun sıcaklıkları artırmasının olası sonuçları incelendi.

451 BİNE KADAR CAN KAYBI TAHMİNİ

Araştırmacıların hesaplamalarına göre, Eylül 2026 ile Şubat 2027 arasındaki altı aylık dönemde aşırı sıcaklıklarla bağlantılı can kaybı dünya genelinde 451 bine kadar ulaşabilir.

Aşırı sıcak günlerin sayısının normal yıllara kıyasla yüzde 44 artabileceği öngörülürken, El Nino'nun 2027 boyunca etkisini sürdürmesi durumunda can kaybının daha da yükselebileceği belirtildi.

EN YÜKSEK RİSK NİJERYA'DA

Raporda ülkelere ilişkin tahminlere de yer verildi. Buna göre sıcaklık kaynaklı ölümlerden en fazla etkilenebilecek ülkenin 31 bin 400 can kaybıyla Nijerya olacağı tahmin ediliyor. Nijerya'yı 19 bin 300 ile Endonezya ve 17 bin 600 ile Sudan takip ediyor.

Nijerya, Sudan, Nijer ve Çad'ın da aralarında bulunduğu Sahel bölgesinde ise altı aylık süreçte 66 bin 800 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedebileceği öngörülüyor.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN İÇİN DE UYARI

Filipinler, Vietnam, Tayland ve Kamboçya'da toplam 19 bin 400 sıcaklık kaynaklı ölüm yaşanabileceği tahmin edildi.

Araştırmacılar, Hindistan ve Pakistan'ın da özellikle yaz aylarında yüksek risk altında olabileceğini belirtti. Sıcaklık kaynaklı ölümlerin azaltılması için acil müdahale çalışmalarının riskin en yüksek olduğu bölgelere yönlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: İHA
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