Canlı yayında açıkladı! Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a 40 milyon euroluk destek - Son Dakika
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Canlı yayında açıkladı! Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a 40 milyon euroluk destek

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Canlı yayında açıkladı! Rahmi Koç\'tan Beşiktaş\'a 40 milyon euroluk destek
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rahmi Koç'un kulübün Bankalar Birliği'ne olan borcunun yaklaşık 40 milyon euroluk kısmını karşıladığını açıkladı. Adalı, toplam 80 milyon euroluk ödemenin diğer yarısının ise yönetim tarafından karşılandığını belirtti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor canlı yayınında kulübün mali durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Adalı, Bankalar Birliği'ne yapılan ödeme konusunda Rahmi Koç'un desteğine dikkat çekti.

"RAHMİ KOÇ 40 MİLYON EUROLUK KISMI ÖDEDİ"

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'ne olan borcunun ödenmesinde Rahmi Koç'un önemli bir destek sağladığını belirtti.

Adalı, "Rahmi Koç, Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'ne olan 120 milyon euroluk borcunun yaklaşık 40 milyon euroluk kısmını ödedi" ifadelerini kullandı.

DİĞER 40 MİLYON EURO YÖNETİMDEN

Adalı, Bankalar Birliği'ne yapılan toplam 80 milyon euroluk ödemenin nasıl karşılandığını da açıkladı. Beşiktaş Başkanı, "Bankalar Birliği'ne ödediğimiz 80 milyon euronun yarısı Rahmi Bey'in desteğiyle, diğer yarısı ise yönetimimiz tarafından karşılandı" dedi.

"RAHMİ KOÇ HARİCİ DESTEK OLMUYOR"

Kulübün sponsorluk ve mali destek konusunda camiadan yeterli katkıyı alamadığını söyleyen Adalı, Rahmi Koç'un desteğine ayrıca vurgu yaptı. Adalı, "Sponsorluk konusunda camiadan gerekli desteği görmedik. Olmuyor, Rahmi Koç hariç destek olan olmuyor" ifadelerini kullandı.

Serdal AdalıRahmi KoçBeşiktaşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • stanciu george stanciu george:
    bri tane garibana yardım etmezler ama sacma sapan bir şey için o kadar para yazık gerçekten yazık düşünün şimdi bunun bir fabrikasında işçisin aldıgın maas 60 bin tl ve bu haberi okuyorsun nasıl verimli olabilirsin yazık ya ayıp günah 1 0 Yanıtla
  • Haan Haan:
    ula 40 milyon Euroya kaç öğrencinin, kaç ailenin, kaç hastanın ihtiyacı karşılanır... yurtdışından gelen, hiç bir başarı göstermeyen yabancı oyuncuları daha zengin etmekten başka bir işe yaramayacak bu para 1 0 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    yarın tapusunu isteyince ağlamayın ama 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Canlı yayında açıkladı! Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a 40 milyon euroluk destek - Son Dakika
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