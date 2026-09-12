Icardi Türkiye'nin komşusuna gidiyor! İtalya derken bambaşka takım - Son Dakika
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Icardi Türkiye'nin komşusuna gidiyor! İtalya derken bambaşka takım

Icardi Türkiye\'nin komşusuna gidiyor! İtalya derken bambaşka takım
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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan Mauro Icardi'nin yeni adresinin Yunanistan olabileceği öne sürüldü. Arjantin basınına göre Olympiakos, El Kaabi'nin sakatlığının ardından 33 yaşındaki golcüyle görüşmelere başladı. Icardi'nin Yunan ekibinden en az 2 yıllık sözleşme istediği belirtildi.

Galatasaray'daki 4 sezonluk macerasının ardından takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Transfer döneminin kapanmasına kadar herhangi bir kulüple anlaşamayan Arjantinli golcü için bu kez Yunanistan'dan sürpriz bir talip çıktı.

OLYMPIAKOS DEVREYE GİRDİ

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Olympiakos, Mauro Icardi ile transfer görüşmelerine başladı. Yunan ekibinin golcüsü El Kaabi'nin yaşadığı sakatlığın ardından forvet arayışına yöneldiği ve Icardi'yi gündemine aldığı belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği, Icardi'nin ise Olympiakos'tan en az 2 yıllık sözleşme talep ettiği aktarıldı.

TRANSFER DÖNEMİ KAPANSA DA İMZA ATABİLİR

Galatasaray'dan ayrılmasının ardından herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan Icardi, serbest oyuncu statüsünde bulunuyor. Bu nedenle Arjantinli yıldızın transfer dönemi sona ermesine rağmen yeni takımına imza atabileceği belirtildi.

İTALYA DERKEN YUNANİSTAN

Icardi'nin adı daha önce İtalya'dan Lazio, İspanya'dan Elche ve Arjantin'den River Plate ile anılmıştı. Menajeri Letterio Pino da Lazio seçeneğine ilişkin, "Lazio mu? Çok yoğun bir transfer süreci yaşandı ve halen devam ediyor. Harika bir şehir, inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Üzerinde ciddi şekilde düşündüğümüz bir seçenek" ifadelerini kullanmıştı. Ancak son gelişmelerin ardından Icardi için Olympiakos seçeneği öne çıktı.

GALATASARAY'DA 102 GOLE KATKI

Eylül 2022'de Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 134 karşılaşmaya çıktı. Arjantinli santrfor bu maçlarda 77 gol ve 25 asistle toplam 102 gole doğrudan katkı sağladı.

Galatasaray'da 4 sezon geçiren Icardi, bu süreçte 4 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı yaşadı.

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Son Dakika Spor Icardi Türkiye'nin komşusuna gidiyor! İtalya derken bambaşka takım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kadir Can Kadir Can:
    GS sana 6 mil EUR verdi bepenmedin Yunan sana 2 den fazla veririmi görek 0 0 Yanıtla
  • Erdal Topkaya Erdal Topkaya:
    bu adamı bir haber ajansı üstüne kaydetsin size ne kardeşim ikamesi burada futbol oynadı burada hayatı bitti yeter her gün icardi haberi baydınız artık 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Icardi Türkiye'nin komşusuna gidiyor! İtalya derken bambaşka takım - Son Dakika
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