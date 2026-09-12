Ahmet Hakan'dan bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş'ı AK Parti'ye mi davet etti? - Son Dakika
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Ahmet Hakan'dan bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş'ı AK Parti'ye mi davet etti?

Ahmet Hakan\'dan bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş\'ı AK Parti\'ye mi davet etti?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı Külliye'de kabul etti. Basına kapalı zirvenin ardından iktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarlarından Ahmet Hakan, Erdoğan'ın Yavaş'ı AK Parti'ye davet ettiğini öne sürdüğü kurgusal bir diyalog kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Ankara'nın ulaşım ve metro projelerinin masaya yatırıldığı basına kapalı zirve sonrası, gazeteci Ahmet Hakan'ın görüşmeye dair dile getirdiği iddia kulisleri hareketlendirdi.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPILDI 

Görüşmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan resmi açıklamada, temasların odak noktasının kent yatırımları olduğu bildirildi. Belediyeden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "Gerçekleşen kabulde; başta Ankara’nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı."

AHMET HAKAN'DAN BOMBA İDDİA 

Sürpriz görüşmenin yankıları sürerken Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, kaleme aldığı yazısında ikili arasında geçtiğini öne sürdüğü hayali diyaloğu paylaştı. Ahmet Hakan, görüşmede Erdoğan'ın Yavaş'ı AK Parti'ye davet etmiş olabileceğini öne sürdü. 

"Bahse girerim buluşmada şöyle bir konuşma geçmiştir" diyen Ahmet Hakan şu ifadelere yer verdi: 

- TAYYİP ERDOĞAN: Yahu senin ne işin var bunlarla.

- MANSUR YAVAŞ: Efendim ben bunların kavgasına hiç girmiyorum. Tarafsız kalmaya çalışıyorum.

- TAYYİP ERDOĞAN: Orada kargaşa var. Seni rahat bırakmazlar.

- MANSUR YAVAŞ: Zorlanıyoruz ama yine de dayanmaya çalışıyoruz.

- TAYYİP ERDOĞAN: Orada hizmet üretemezsin. Sen gel bize. Kapımız açık.

- MANSUR YAVAŞ: Kem küm Sayın Cumhurbaşkanım.

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Son Dakika Güncel Ahmet Hakan'dan bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş'ı AK Parti'ye mi davet etti? - Son Dakika

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