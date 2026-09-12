Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı

Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
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Bir anasınıfı veli WhatsApp grubunda sınıf annesinin "Benden habersiz öğretmenle kimse görüşmeyecek" mesajı ortalığı karıştırdı. Gece yarısı atılan emrivaki talimata tepki gösteren başka bir veli, "Saat kaç haberin var mı senin, sen kimsin böyle emrivaki yazıyorsun?" diyerek sert karşılık verdi.

Okulların açılmasıyla birlikte veli WhatsApp gruplarında yaşanan anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. "4A Ana Sınıfı" grubunda sınıf annesi olduğunu belirten bir velinin, gruptaki diğer ebeveynlere yönelik talimat içeren mesajları gerginliğe yol açtı.

"ÖNCE BENİM HABERİM OLACAK"

Sınıf annesi mesajında, bilgilendirmeleri kendisinin yapacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hiç kimse benden habersiz öğretmen ile görüşmeyecek. Bunu kesinlikle istemiyorum. Çocuklar kavga edebilir, birbiriyle tartışabilir. Bu konuyu benimle çözeceksiniz. Hiç kimse Ayşe hocamı rahatsız etmeyecek, kadın zaten sınıfta 15 tane çocukla uğraşacak. Kadını bir de biz yormayalım, benimle çözün. Ben çözemezsem Ayşe hocaya gidersiniz. Önce benim haberim olacak."

"HİÇ Mİ EDEP, AHLAK ÖĞRENMEDİN?"

Gece saat 00.10 sularında gönderilen bu kısıtlayıcı mesajlara gruptaki başka bir veli saat 00.55'te sert yanıt verdi. Emrivaki üsluba ve mesajın atıldığı saate tepki gösteren veli şu sözlerle karşılık verdi: "Saat kaç haberin var mı senin yaa? Ve sen kimsin böyle emrivaki yazıyorsun? Hiç mi edep, ahlak öğrenmedin?"

İşte gruptaki o tartışma; 

Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Kzk Kzk :
    Sınıf annesine posta koyan çocuk vardı, nerdesin kral 22 0 Yanıtla
  • Adem Sevindik Adem Sevindik:
    İşte ego böyle bir şey maalesef. 13 0 Yanıtla
  • Uğur Yayman Uğur Yayman:
    sadece gülünür ???? 7 0 Yanıtla
  • Orhan Karatepe Orhan Karatepe:
    O mesaj iyiki bana gelmedi,sanki mareşal Fevzi çakmak kimsin nesin ? özgüven tavan yapmış?? 5 0 Yanıtla
    Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Orhan sakin :))) 2 0
  • Çağatay Edesen Çağatay Edesen:
    Ben öğretmenken bu üslupla konuşmuyorum. Üslup önemli, üslup çok önemli, en önemlisi üslup yaw! 2 0 Yanıtla
    Ekber SATIR Ekber SATIR:
    What did you mean? ... did you mean a üslüp? 0 0
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SON DAKİKA: Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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