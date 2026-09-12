Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı

Okulların açılmasıyla birlikte veli WhatsApp gruplarında yaşanan anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. "4A Ana Sınıfı" grubunda sınıf annesi olduğunu belirten bir velinin, gruptaki diğer ebeveynlere yönelik talimat içeren mesajları gerginliğe yol açtı.

"ÖNCE BENİM HABERİM OLACAK"

Sınıf annesi mesajında, bilgilendirmeleri kendisinin yapacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hiç kimse benden habersiz öğretmen ile görüşmeyecek. Bunu kesinlikle istemiyorum. Çocuklar kavga edebilir, birbiriyle tartışabilir. Bu konuyu benimle çözeceksiniz. Hiç kimse Ayşe hocamı rahatsız etmeyecek, kadın zaten sınıfta 15 tane çocukla uğraşacak. Kadını bir de biz yormayalım, benimle çözün. Ben çözemezsem Ayşe hocaya gidersiniz. Önce benim haberim olacak."

"HİÇ Mİ EDEP, AHLAK ÖĞRENMEDİN?"

Gece saat 00.10 sularında gönderilen bu kısıtlayıcı mesajlara gruptaki başka bir veli saat 00.55'te sert yanıt verdi. Emrivaki üsluba ve mesajın atıldığı saate tepki gösteren veli şu sözlerle karşılık verdi: "Saat kaç haberin var mı senin yaa? Ve sen kimsin böyle emrivaki yazıyorsun? Hiç mi edep, ahlak öğrenmedin?"

İşte gruptaki o tartışma;