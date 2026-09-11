9 aydır aranan kız Müge Anlı\'da bulundu! Anne ve babasına olay suçlama

9 aydır aranan 16 yaşındaki Hiranur Taşçı'dan haber geldi. Müge Anlı'nın programına katılan genç kız, nerede olduğunu ve neden evine dönmek istemediğini anlattı.

9 AY SONRA CANLI YAYINA ÇIKTI

Kırıkkale'de yaşayan ve 9 Aralık 2025'ten bu yana kendisinden haber alınamayan Hiranur Taşçı bulundu. Müge Anlı ekibinin çalışmaları sonucunda ulaşılan 16 yaşındaki genç kız, canlı yayına çıktı. Hiranur, Kırıkkale'den ayrıldıktan sonra Ankara'ya geldiğini ve burada Tolga ile görüştüğünü anlattı. Tolga'nın kendisini istemediğini belirten Hiranur, Ankara'da üç gün kaldıktan sonra bir ablasının yanına giderek onunla yaşamaya başladığını söyledi.





AİLESİ HAKKINDA ŞİDDET SUÇLAMASI

Hiranur, annesini gördüğünde herhangi bir şey hissetmediğini ancak canlı yayındaki açıklamalarını ve kendisine göre söylediği yalanları duyunca öfkelendiğini ifade etti. Genç kız, kendisi hakkında yöneltilen "Öldü mü?" sorularına cevap vermek amacıyla programa çıktığını söyledi. Hiranur, ailesiyle ilgili dikkat çeken suçlamalarda da bulundu. Ailesinden şiddet gördüğünü öne süren genç kız, üzerine sıcak su döküldüğünü ve ağabeyinin kendisine bıçakla saldırmaya çalıştığını iddia etti. Hiranur, Tolga ile nişanlandığı dönemden itibaren ailesinden sürekli şiddet gördüğünü ileri sürdü.

İLERİDE DÜKKAN AÇMAYI İSTEDİĞİNİ İFADE ETTİ

Ailesinin Tolga nedeniyle kendisini okuldan aldığını söyleyen Hiranur, geleceğine ilişkin planlarından da bahsetti. Okuluna devam etmek istediğini belirten genç kız, kendi ayakları üzerinde durmayı ve ileride bir dükkan açmayı istediğini ifade etti. Hiranur ayrıca ailesinden sevgi ve şefkat görmediğini söyledi.

ANNE ZEHRA TAŞÇI İDDİALARI REDDETTİ

Kızının açıklamalarının ardından anne Zehra Taşçı da canlı yayında konuştu. Gözyaşları içinde suçlamaları reddeden anne, "Ben nasıl çocuğumun üzerine kaynar su dökeyim?" diyerek tepki gösterdi. Hiranur ise ailesiyle görüşmek istemediğini açıkça belirtti.