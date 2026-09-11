İsmail Kartal tarihe geçerek veda etti - Son Dakika
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İsmail Kartal tarihe geçerek veda etti

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Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımda Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk teknik direktör olmayı başardı. Deneyimli hocanın maçın ardından istifa etmesi büyük bir sürprizle karşılandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında oynanan Roma mücadelesinin ardından Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı dev maçta kulüp tarihine geçen deneyimli teknik adam İsmail Kartal, karşılaşmanın hemen ardından görevinden istifa ederek futbol camiasında büyük bir şok yarattı.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

İsmail Kartal, 1-1 sona eren Roma karşılaşmasıyla birlikte sarı-lacivertli kulübün başında Şampiyonlar Ligi’nde puan almayı başaran ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti. Daha önce Fenerbahçe ile Devler Ligi grup aşamasında görev yapan Mustafa Denizli puan elde edememişken, Kartal bu şanssızlığı kırarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

BUGÜN YAPILAN GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifasını sunmuş, Başkan Aziz Yıldırım açıklama yaparak deneyimli teknik adamın istifasını kabul etmemişti. Deneyimli teknik adam, bugün de sportif direktör Oğuz Çetin'le de görüşme yapmasına rağmen geri adım atmadı ve sarı-lacivertli kulübe veda etti. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal tarihe geçerek veda etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • kara7522 kara7522:
    yazik ettiler 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsmail Kartal tarihe geçerek veda etti - Son Dakika
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