Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba
Ağabeyinin arkadaşıyla evlenen bir kadının "Geldiğimiz son durum" notuyla yaptığı paylaşım izleyenleri ikiye böldü. Kullanıcıların bir kısmı yaşanan durumu "kader" olarak nitelendirip çifte destek verirken, diğer bir kesim ise ağabeyin durumu üzerinden paylaşımı eleştirdi.
Sosyal medya platformlarında paylaşılan bir düğün görüntüsü kullanıcılar arasında geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ağabeyinin yakın arkadaşıyla evlenen bir kadın, gelin arasından çektiği videoyu "Abimin arkadaşıyla geldiğimiz son durum" notuyla takipçileriyle paylaştı.
"KADER" DİYEN DE OLDU TEPKİ GÖSTEREN DE
Kısa sürede yüksek izlenme sayılarına ulaşan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Birçok kullanıcı yaşanan durumu hayatın olağan akışı ve "kader" olarak yorumlayıp çifte mutluluk dilerken; bir kısım kullanıcı ise "Abinin bu durumdan haberi var mıydı?" yorumlarıyla karara tepki gösterdi.
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