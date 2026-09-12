Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba

Sosyal medya platformlarında paylaşılan bir düğün görüntüsü kullanıcılar arasında geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ağabeyinin yakın arkadaşıyla evlenen bir kadın, gelin arasından çektiği videoyu "Abimin arkadaşıyla geldiğimiz son durum" notuyla takipçileriyle paylaştı.

"KADER" DİYEN DE OLDU TEPKİ GÖSTEREN DE

Kısa sürede yüksek izlenme sayılarına ulaşan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Birçok kullanıcı yaşanan durumu hayatın olağan akışı ve "kader" olarak yorumlayıp çifte mutluluk dilerken; bir kısım kullanıcı ise "Abinin bu durumdan haberi var mıydı?" yorumlarıyla karara tepki gösterdi.