Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı

Dolmuşta tacize uğradığını belirten bir kadın, yaşadığı olayı eve döndüğünde eski eşine anlattığını ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştığını söyledi. Kadın, eski eşinin kendisini suçlayarak, "Düzgün giyinseydin de ellemeselerdi seni" dediğini aktardı.