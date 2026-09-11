Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
Dolmuşta tacize uğrayan kadın, yaşadığı olayı eve döndüğünde eski eşine anlattı. Destek beklerken suçlayıcı bir tepkiyle karşılaşan kadın, eski eşinin kendisine, "Düzgün giyinseydin de ellemeselerdi seni" dediğini aktardı.
Dolmuşta tacize uğradığını belirten bir kadın, yaşadığı olayı eve döndüğünde eski eşine anlattığını ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştığını söyledi. Kadın, eski eşinin kendisini suçlayarak, "Düzgün giyinseydin de ellemeselerdi seni" dediğini aktardı.
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