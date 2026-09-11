Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı - Son Dakika
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Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı

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Dolmuşta tacize uğrayan kadın, yaşadığı olayı eve döndüğünde eski eşine anlattı. Destek beklerken suçlayıcı bir tepkiyle karşılaşan kadın, eski eşinin kendisine, "Düzgün giyinseydin de ellemeselerdi seni" dediğini aktardı.

Dolmuşta tacize uğradığını belirten bir kadın, yaşadığı olayı eve döndüğünde eski eşine anlattığını ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştığını söyledi. Kadın, eski eşinin kendisini suçlayarak, "Düzgün giyinseydin de ellemeselerdi seni" dediğini aktardı.

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Mehmet mustafa koç Mehmet mustafa koç:
    kusura bakma abla ama eşin de haksız değil yani 23 1 Yanıtla
  • Akay kayhan Akay kayhan:
    eski eşe neden söylenir bu olay? 9 0 Yanıtla
  • kuzey yıldız kuzey yıldız:
    yalan bunlar inanmayın..sırf beğeni almak için hikaye anlatıyolar 9 0 Yanıtla
  • Kemal Kemal:
    bunun haber olması için. medyaya whatsapp hattından olanları anlatan kadın, inandırıcı değildir. polisi niye aramadın? 5 0 Yanıtla
  • özkan çetin özkan çetin:
    eşini seven bir kadın bunu söylemez, allah muhafaza baska şeyler olur , hersey eşe söylenmez ... 2 0 Yanıtla
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