İsmail Kartal'ın istifası sonrası Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Onlar benimle anlaşamaz - Son Dakika
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İsmail Kartal'ın istifası sonrası Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Onlar benimle anlaşamaz

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Fenerbahçe'yi Süper Lig'de son kez şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Ersun Yanal, Roma maçının ardından sarı-lacivertlilerde yaşananları değerlendirdi. İsmail Kartal döneminin kapanması gerektiğini savunan Yanal, yeniden Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimali için ise "Bu ben de olmamalıyım çünkü ben anlaşamam, onlar da benimle anlaşamaz" dedi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından İsmail Kartal'ın istifasını açıklaması gündemdeki yerini korurken, Ersun Yanal'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Fenerbahçe'yi 2013-14 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Yanal, SMEX Sports YouTube kanalında Aziz Yıldırım ve sarı-lacivertli yönetimin bundan sonraki süreçte atması gereken adımları değerlendirdi.

İsmail Kartal'ın istifası sonrası Ersun Yanal'dan <a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>'a olay sözler: Onlar benimle anlaşamaz

"İSMAİL KARTAL DÖNEMİNİN KAPANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

İsmail Kartal ile devam edilmesinin doğru olmayacağını savunan Ersun Yanal, "Ben İsmail Kartal döneminin kapandığını düşünüyorum ve kapanmalı da bu saatten sonra" dedi.

Yanal, Kartal'ın göreve devam etmesi halinde oyuncular üzerindeki etkisinin azalabileceğini savunarak, "Eğer devam ettiğini düşünürsek oyuncu, İsmail Kartal'ın etkisini hissetmeyecektir. Böyle bir problemi çok ciddi şekilde yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'ın istifası sonrası Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Onlar benimle anlaşamaz

AZİZ YILDIRIM İÇİN "ÇOK ZEKİ BİR ADAM" DEDİ

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını da değerlendiren Yanal, "Başkanın yaptığı açıklama top çevirme yeridir. Zekice bir hamle ve başkan çok zeki bir adam zaten. Hem taraftarının hem de camiasının ayarını yapmıştır" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni bir sürece girdiğini belirten Yanal, yönetimin yeni teknik direktör konusunda hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"BEN ONLARLA ANLAŞAMAM"

Kendi isminin Fenerbahçe için bir seçenek olup olamayacağına da değinen Ersun Yanal, Aziz Yıldırım yönetimine dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Yanal, "Bu ben de olmamalıyım çünkü ben anlaşamam, onlar da benimle anlaşamaz. Keşke öyle bir şey olsa da hemen yardım etsek hiçbir karşılık olmadan ama olmayacak. Bunu Aziz Bey de söylüyor zaten, problem yok" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor İsmail Kartal'ın istifası sonrası Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Onlar benimle anlaşamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Alex i getirin la.... 1 2 Yanıtla
  • kara7522 kara7522:
    ersun bey sen zaten gelemessinki 2 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI HÜSEYİN DALCI:
    Fb li değilim ama İsmail hocayı çok ararlar, sanki her yıl şampiyonlar ligine katılıp,Roma gibi takımlardan puan alıyorlar.Mantıklı olmak lazım. 1 0 Yanıtla
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